Robertson võitles kaotusseisust välja, 60-aastane legend pääses samuti edasi

2020. aasta finalist Robertson jäi põhitabeli avaringis Joe Perry (WS 29.) vastu 1:3 kaotusseisu, kuid seejärel võitis neli partiid järjest ja pääses 5:3 võiduga kaheksandikfinaali. Robertson läheb 16 parema seas vastamisi Chris Wakeliniga (WS 33.), kes sai 5:4 resultaadiga jagu Si Jiahuist (WS 89.).

"Who finishes the stronger - that's what really counts"@nr147 comes from 3-1 down to beat Joe Perry, capping off the win with a ton



