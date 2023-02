Prantsusmaa koondise tugitala teatas koondisekarjääri lõpetamisest

2018. aastal Prantsusmaa jalgpallikoondisega maailmameistriks kroonitud Raphael Varane teatas, et tõmbab koondisekarjäärile joone alla.

"Rahvuskoondise esindamine on minu karjääri üks uhkemaid hetki. Iga kord, kui kandsin seda väga erilist sinist särki, tundsin tohutut uhkust. Tundsin alati kohustust anda endast kõik, mängida südamega ja võita iga kord, kui väljakule astusime. Kaalusin seda otsust mitu kuud ja jõudsin tõdemusele, et nüüd on aeg koondisekarjäär lõpetada," kirjutas Varane ühismeedias.

29-aastane keskkaitsja debüteeris rahvuskoondise eest 2013. aastal MM-valikmängus Gruusia vastu ning krooniti 2018. aastal maailmameistriks. Varane esindas rahvuskoondist 93. korral ja lõi viis väravat.