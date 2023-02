Mailis Pokk: koondisele on fännide kohalolu ja toetus väga oluline

Pokk, kes vahetas aastavahetuse paiku koduklubi ning mängib nüüd Poola kõrgliiga klubis Poznan AZS Enea, on uue naiskonnaga väga rahul. "Klubivahetus oli tingitud sellest, et meie teed Prantsusmaa klubiga Champagne Basket läksid lahku, kuna neil oli soov tuua tagaliini välismängija ning seal liigas on välismängijate arv väga limiteeritud," avaldas Pokk basket.ee-le Prantsusmaalt lahkumise tagamaid.

"Uue naiskonnaga olen väga rahul. Ma olen siin küll lühikest aega olnud, aga organisatsiooni ja võistkonna osas on kõik väga professionaalne," rääkis ta. "Tegelikult oli meil selle klubiga korra juttu juba detsembris, aga nad ei olnud sel hetkel veel kindlad, millal nad soovivad uue mängija enda ridadesse tuua. Aga naiskond on heal tasemel ning liiga on kindlasti üks Euroopa tugevamate hulgas."

Tulles eelseisvate koondisemängude juurde Suurbritannia ja Kreeka vastu, sõnas naiskonna kapten, et Eestil on alati võimalus, kui omad asjad rahulikult ära tehakse. "Selles aknas peaks olema koosseis enam-vähem sama nagu oli novembris ning kokkumängu osas oleks see samm edasi. Suurbritannia vastu tuleb kindlasti väga raske mäng, sest nad tulevad revanši võtma," arutles Pokk. "Lisaks on neil palju mängijaid, kes mängivad London Lionsi naiskonnaga EuroCupi sarjas. Kreeka on klass omaette ning suure tõenäosusega endale koha juba EM-finaalturniiril kindlustanud. Arvan alati, et meil on võimalus, kui omad asjad rahulikult ära teeme."

"Minule selline kogenud ning noorte mängijate kooslus istub ning usun, et tulevad ka tulemused, kui saame sama koosseisuga pikemalt koos treenida ja mängida. Kõige olulisem on, et mängija tahab olla koondises, on keskendunud ning võitleb iga sekundi väljakul," rääkis Pokk kogenud mängijate ning noormängijate kooslusest rahvusnaiskonnas.

"Koondisel ei ole kodumänge väga tihti. Kõigile koondise liikmetele on fännide kohalolu ja toetus väga oluline, see annab lisajõudu," kinnitas Pokk. "Ootame kõiki fänne 12. veebruaril saali meile kaasa elama ning lisaks on võimalus näha ka Kreekat, kes on Euroopa üks parimaid naiskondasid ning kelle ridadest leiab ka Euroliiga mängijaid."