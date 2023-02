Legioni mullune parim väravakütt lõi käed Sloveenia klubiga

TJK Legion andis teada, et nende ridades eelmisel hooajal Premium liigas 12 väravat löönud Nikita Ivanov sõlmis lepingu Sloveenia klubiga NK Rogaška.

Esialgu võtavad sloveenid 19-aastase ründava poolkaitsja ametlikult pooleteiseks aastaks laenule, kuid lepingus on ka ostuvõimalus, vahendab Soccernet.ee. Narvas sündinud Ivanov on Premium liigas pidanud 53 mängu ning löönud 14 väravat ja andnud viis väravasöötu. Eesti eri vanuseklasside noortekoondistes on tema arvel 23 kohtumist.

Rogaška Slatina linna esindusklubi mängib praegu Sloveenia esiliigas ja on seal liider, olles seni kaotanud 18 mängust vaid ühe ning edestades lähimat jälitajat nelja punktiga. 1999. aastal asutatud klubi mängis pikalt neljandal-viiendal liigatasemel, kuid tõusis siis kahe hooajaga neljandast liigast esiliigasse. Korraks käidi veel ära ka tugevuselt kolmandas liigas, aga eelmisel hooajal saadi esiliigas taas neljas koht.

