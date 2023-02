Barcelona kasvatas edu Madridi Reali ees kaheksapunktiliseks

Pärast sündmustevaest avapoolaja avas 65. minutil skoori Raphina ja 15 minutit hiljem skooris Robert Lewandowski. 85. minutil lõi Jules Kounde omavärava.

Barcelona on 19 mänguga kogunud 50 punkti ja praegu kasvatati edu teisel kohal oleva Real Madridi ees kaheksapunktiliseks, kuid Realil on 19. vooru kohtumine veel pidamata – neljapäeva õhtul võõrustavad nad Valenciat.