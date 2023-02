Uibo ja Lillemets stardivad rahvusvahelisel mitmevõistlusel Tallinnas

Eelmisel aastal palju võistelnud ja suvel kolme kuu sees lausa neli kümnevõistlust teinud Maicel Uibo võttis hooaja lõpus paarikuulise puhkepausi.

"Mitte päris jalad seinal, aga kaks kuud kergejõustikutrenni ei teinud ja nüüd oleme tagasi. Iga aasta algul on motivatsioon peale seda väikest pausi laes ja lähme lõbusalt kõigele vastu," ütles Uibo.

Eelmise aasta suvel toimunud MM-il sai Maicel Uibo kümnevõistluses 7. koha ning EM-il oli eestlane viies.

"MM-il tegin korraliku tulemuse ja selle võrra oligi see koht, on ja ei ole. Sellest on kahju, et EM-il ei suutnud midagi korralikku kokku panna. Mingid väikesed analüüsid teed ikka hooaja lõpus ja üritad siis sellest grammi jälle paremini teha. Sel aastal alustasime natuke rohkem koostööd Andrei Nazaroviga. See on väike muutus. Andrei ja veel rohkem ka Risto Jamnesega, sellel on ka päris hea efekt," lisas Uibo.

Kui eelmisel talvel tuli Uibo Tallinnasse tegema tulemust, mis võimaldaks pääseda sise MM-ile, siis praegu on ta märtsis toimuvatele Euroopa sisemeistrivõistlustele juba kvalifitseerunud. Küll aga soovib Uibo ka sel nädalavahetusel hea seitsmevõistluse kokku panna.

"Tunne on hea. Eelmine aasta tõesti jah päris head tulemused olid, kuni selleni, et teibad ei jõudnud kohale ja ei tulnud seal tulemust kirja. Nüüd on minu enda teibad siin ja loodetavasti läheb paremini kui eelmisel aastal. Eesmärk on alati sama. Panna numbrid tabloole, mida enne näinud ei ole. Igal alal tuleb tulemus kirja saada ja üritada järgnevate katsetega kõvaks tulemuseks teha," kommenteeris Uibo.

Sügisel Erki Noolega koostööd alustanud Risto Lillemets on sisehooaja eesmärgiks seadnud pääsu Euroopa meistrivõistlustele. Kaks aastat tagasi see õnnestus, kui Lillemets isikliku rekordiga seitsmevõistluse Tallinnas võitis ja kuu aega hiljem sai Euroopa meistrivõistlustel 5. koha.

"Kaks aastat tagasi olin ma kuidagi hoopis teises maailmas. Füüsiliselt oli hoopis teine tunne. Seda tunnet olen ma otsinud, aga leidnud veel ei ole. Tehniliselt suures pildis on kõik tiptop. Füüsiliselt olen jõudnud sinna, kus ma olla tahan. Olen võistlusteks valmis. See annaks mulle väga palju, kui ma saaks jälle euroopakatele võistlema minna," ütles Risto Lillemets.