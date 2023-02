Slämmiturniiri võistlusdirektor: Djokovic mängis kolme cm suuruse rebendiga

Djokovic alistas pühapäevases finaalis Stefanos Tsitsipase ning võitis oma 22. suure slämmi tiitli.

"Ma nägin seda. Tal oli reies kolme sentimeetrine rebend," rääkis Tiley SEN Sportsdayle. "Arstid räägivad teile tõtt," lisas Tiley.

"Spekuleeriti palju, kas see on tõsi või mitte. On raske uskuda, mida sportlased suudavad selliste vigastustega teha," ütles Tiley.

Djokovici treener Goran Ivanisevic ütles pärast finaali, et maailma esireket võitles vigastusega, mille puhul oleks enamik mängijaid turniiri pooleli jätnud.

"Ta on palju läbi elanud, et võita kümme korda Austraalia lahtised. Ei usu, et seda keegi kunagi korrata suudaks," lisas Tiley.