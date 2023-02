Võrkpalli olümpiavõitja Wallace de Souza sai oma koduklubilt mängukeelu

35-aastane de Souza kuulus Brasiilia meeste rahvuskoondisesse, kes võitis 2016. aasta Rio olümpiamängudel kulla, alistades finaalis 25:22, 28:26, 26:24 Itaalia.

Wallace on endise presidendi Jair Bolsonaro üks hingelisemaid toetajaid. Eelmise aasta lõpus valiti uueks presidendiks Lula. Wallace ütles hiljem, et ta kahetseb oma küsitluse postitamist. Cruzeiro võrkpalliklubi ei teinud selgeks, kui kaua de Souza mängukeeld kestab.

"Ma ei õhutaks kunagi üheski kontekstis vägivalda. Eriti veel siis, kui tegemist on meie enda presidendiga," ütles Wallace hiljem sotsiaalmeedias. "Ma olen siin, et vabandada. See oli kahetsusväärne postitus, mille tegin. Ma eksisin."

Brasiilia võrkpalliliit ütles oma avalduses, et "tõrjub igasuguse vägivalla või vägivaldsele tegevusele õhutamise".

Wallace võitis 2012. aasta Londoni olümpiamängudel hõbemedali. Lisaks on tal ka kolm MM-medalit.