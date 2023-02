Itaalia edukaim naisolümplane plaanib USA eest võistlema hakata

Fontana ja Itaalia jääspordiliidu (FISG) vahel tekkisid probleemid siis, kui Fontana otsustas pärast 2018. aasta PyeongChangi olümpiat palgata oma abikaasa Anthony Lobello enda treeneriks.

"Otsustasin jääda selle reisi juurde, mida Anthony juba siin plaanis, et näha, mida USA-l ja SLC-l (Salt Lake City) pakkuda on, kui peaksin oma teekonda olümpial jätkama," kirjutas kiiruisutaja Fontana sotsiaalmeedias. "Soovin tänada treenereid ja treeninggruppe, kellega koos uisutasin. Aitäh, et võtsite mind ja mu treenerit avasüli vastu," lisas Fontana.

32-aastane Fontana väitis, et alates eelmise aasta aprillist pole FISG arutanud tema võistlemisest 2026. aasta Milano Cortina taliolümpiamängudel. Olukord eskaleerus, kui Fontana väitis, et meessoost Itaalia rahvuskoondise sportlased on teda ahistanud.

"Mul on kahju, et ma ei treeni koos ülejäänud Itaalia sportlastega, kuid minu usaldus tehnilise personali suhtes on pöördumatu," ütles itaallanna. Fontana endine treener Stelio Conti hoiatas, et Fontana võistlemine USA värvides on "üsna reaalne".

FISG vastas avaldusega, milles väljendas "oma hämmastust ja kahetsust Fontana tõsiste märkuste pärast". "Medalid on ja jäävad oluliseks, kuid need ei ole kunagi tähtsamad kui austus, professionaalsus ja aus mäng," teatas FISG.

Fontana on varem teatanud, et kui ta võistleb 2026. aastal Milanos Cortinas, on see tema viimane olümpia.

Fontana on võitnud olümpiamängudelt kaks kulda, neli hõbedat ja viis pronksi. Lisaks on tulnud ta ühe korra maailmameistriks. MM-idelt on ta saanud veel kuus hõbedat ja lausa üheksa pronksi. Fontana on ka 22-kordne Euroopa meister. EM-idelt on ta veel võitnud 13 hõbedat ja kuus pronksi.