Laskesuusatamise föderatsioonis asub spordidirektorina tööle Kauri Kõiv

Tegemist on täiesti uue ametikohaga. "Eesti laskesuusatamise föderatsioon on aastatega organisatsioonina oluliselt kasvanud, mistõttu on tekkinud ka vajadus uute ametikohtade kohtade järgi. Varasemalt jagunesid spordidirektori ülesanded peasekretäri ja treenerite vahel," ütles Eesti laskesuusatamise föderatsiooni peasekretär Hillar Zahkna.

Spordidirektor vastutab saavutusspordi strateegia kujundamise ja elluviimise eest ning koordineerib rahvus– ja järelkasvukoondise tööd. "Spordidirektori ametikoht on oluline, sest nii saab üks inimene keskenduda ainult saavutusspordile ehk Team Estonia arendamisele," ütles Kauri Kõiv. "Enda tehtud töö tulemusi ootan eelkõige Otepää 2027. aasta maailmameistrivõistlustelt," lisas Kõiv.

Varasemalt juhtis Kõiv alaliidus noortevõistluste korraldust. Spordidirektori ametis tuleb esmalt sõita 8. veebruaril algavatele Oberhofi maailmameistrivõistlustele. Eesti koondisesse MM-il kuuluvad Tuuli Tomingas, Susan Külm, Johanna Talihärm, Regina Ermits, Rene Zahkna, Kristo Siimer, Raido Ränkel ja Robert Heldna.