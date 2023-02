Tom Brady kuulutas teistkordselt karjääri lõppenuks

45-aastane Brady andis samasuguse lahkumissignaali täpselt aasta eest, aga otsustas poolteist kuud hiljem ümber, lisades, et tal on spordis veel üht-teist pooleli.

"Ma lõpetan - lõplikult," sõnas Brady ühismeediasse postitatud videos. "Ma tean, et see oli eelmisel korral päris suur asi, nii et kui ma täna hommikul ärkasin, siis mõtlesin, et vajutan lihtsalt salvestusnuppu ja teatan teid esimestena."

"Mu jutt ei ole pikk. Saate ainult ühe üliemotsionaalse erruminekukirja ja ma kasutasin selle juba eelmisel aastal ära. Tänan kõiki, kes mind toetasite: oma perekonda, oma sõpru, oma võistkonnakaaslasi, oma konkurente. Ma võin jätkata lõputult - teid on nii palju."

2000. aastal NFL-i jõudnud Brady mängis suurema osa karjäärist New England Patriotsi ridades, võites kuuel korral Super Bowli ehk liiga võidutrofee. Seejärel liitus ta kolmeks hooajaks Tampa Bay Buccaneersiga ja kohe esimesel katsel tuli seitsmes tiitel.

Kolm korda liiga kõige väärtuslikumaks mängijaks nimetati Brady pääses koos Buccaneersiga sõelmängudele ka tänavusel hooajal, aga kohe esimeses ringis (wild card playoffs) tuli tunnistada Dallas Cowboysi paremust.