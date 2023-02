Puudulik paberimajandus jättis marokolase Londonisse, PSG süüdistab Chelseat

29-aastane Ziyech viibis Pariisis ja lootis peagi tõmmata selga PSG särgi, kuid Prantsusmaa klubi süüdistuse kohaselt ei olevat Chelsea enne üleminekuteaja lõppu õigeid pabereid edastanud.

BBC teatel võttis mängija otse ühendust Chelsea omaniku Todd Boehlyga, aga tema püüdlused ei kandnud vilja ja kolmapäeva hommikul lükkas Prantsusmaa jalgpalliliit üleminekutaotluse tagasi.

See tähendab, et tõenäoliselt peab Ziyech jätkama vähemalt hooaja lõpuni Chelseas, mille ridades on ta saanud sel hooajal kirja kümme liigamängu ja mõned karikakohtumised.

Ziyech on Chelsea jaoks märgiline mängija, sest liitus klubiga 2020. aastal esimese jalgpallurina pärast UEFA-lt karistuseks saadud üleminekutekeelu lõppemist. Toona liitus ta 33 miljoni naela eest Amsterdam Ajaxist.

Chelsea tegi jaanuaris mitmeid tehinguid, teiste seas müüdi poolkaitsja Jorginho konkurent Arsenalile, aga hangiti näiteks noored talendid Enzo Fernandez ja Mõhhailo Mudrõk.