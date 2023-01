Eesti koondise esiväravavaht naaseb kodusesse meistriliigasse

Kork mängis veel eelmisel hooajal Rootsi kõrgliigaklubis IFK Kalmar, pistes rinda mitmete tippklubidega nagu FC Rosengard ning BK Häcken. Nüüd on ta tagasi Eestimaal ning otsustanud peale mõnenädalast treeningperioodi liituda just Tabasaluga, vahendab naiskond oma Facebooki lehel.

"Tabasalus on mind võetud omaks, nagu oleksin aastaid siin mänginud. Treenerite tiim on asjalik, mängijad ambitsioonikad ja mis kõige tähtsam - siht on silme ees. Ei jõua ära oodata, et saaks juba Tabasalu värvid selga tõmmata ja näidata, milleks see sats võimeline on," sõnas 27-aastane Kork.

"Karina on meil treeninud kaks nädalat ning on kohanenud päris kiiresti ja edukalt. Selle perioodi vältel on ta näidanud väga professionaalset suhtumist. Ta on väga püüdlik, nõudlik enda ja teiste suhtes. Kohe kui pall läheb trennides liikuma, on tema häält kuulda igasse staadioni otsa, ning tema juhised ja nõudmised panevad ka kaitsemängijaid rohkem pingutama," sõnas Tabasalu peatreener Martin Tšegodajev.

"Ta on väga heaks eeskujuks meile kõigile, kes tahavad saada paremaks ja kellel on ambitsiooni kõrgemale [välismaale] pürgida läbi raske töö ja pingutuse. Meil on suur au sellise mängijaga koostööd teha ja uueks hooajaks tahame oma tagalat paremini kindlustada - olla kaitsefaasis tugevamad kui eelmisel hooajal," lisas peatreener.