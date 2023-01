City kahes tiitlivõidus suurt rolli mänginud kaitsja siirdus Bayernisse

Saksamaa jalgpalli kõrgliiga liider Müncheni Bayern andis teisipäeval teada, et on laenulepingu alusel meeskonda toonud Portugali koondise äärekaitsja Joao Cancelo.

Kahel korral Inglismaa kõrgliiga hooaja sümboolsesse meeskonda nimetatud Cancelo käis sel hooajal Manchester City eest kõigi sarjade peale väljakul 26 korda, kuid pärast derbimängus Manchester City eest saadud kaotust rohkem klubi ei esindanud, jättes vahele viimased kolm matši. Pärast MM-pausi kuulus ta kümnes City mängus algkoosseisu vaid kolmes.

"Minu otsus on seotud viimastel nädalatel väheseks jäänud mänguajaga. Spekuleeriti, et minu suhe [City peatreeneri] Pep Guardiolaga ei ole hea, kuid fakt on, et tahtsin rohkem mängida," rääkis Cancelo teisipäeval.

Bayern on vigastatud mängijate asendamiseks talvel kõvasti vaeva näinud, nii toodi jaanuaris klubisse ka väravavaht Yann Sommer ning mitmekülgne Hollandi äärekaitsja Daley Blind. Cancelo laenulepingus on klausel, mis võimaldab Bayernil ta selle lõppedes Citylt üle osta.