Eestis toimuv U-17 neidude EM-finaalturniir saab sümboolse avalöögi

U-17 neidude EM-finaalturniiri direktori Juss Tammingu sõnul on suurürituse korraldamine täies hoos. "Ettevalmistus on käinud juba enam kui poolteist aastat. Turniiri alguseni on jäänud ligi kolm kuud ja palju tööd on veel teha, ent oleme selleks valmis," rääkis Tamming.

Eesti Jalgpalli Liidu peasekretär ja Euroopa jalgpalliliidu UEFA naiste jalgpalli komisjoni esinaine Anne Rei kinnitas, et finaalturniiri võõrustamine on Eestile tähtis samm. "Oleme palju investeerinud finaalturniiri pärandisse, et suursündmus jätaks positiivse jälje meie naiste ja tüdrukute jalgpallile, aga ka turismile ja majandusele," lausus Rei.

3. veebruaril A. Le Coq Arenal toimuval piduliku avaüritusel saavad sõna korraldajad, finaalturniiriks valmistuva koondise peatreener Aleksandra Ševoldajeva, Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsev jt.

U-17 neidude EM-finaalturniir toimub tänavu 14.–26. maini. Finaalturniirile pääsevad kaheksa erineva Euroopa riigi rahvuskoondised. Turniiri korraldajana on Eesti oma koha juba taganud, ülejäänud seitse koondist kvalifitseeruvad finaalturniirile läbi kevadise valiksarja. Kahe neljaliikmelise alagrupi loosimine toimub 13. aprillil A. Le Coq Arenal.

Alagruppide kohtumised on jaotatud kahe keskuse ja kolme Eesti linna vahel. A-alagrupp mängib kohtumisi Tallinnas A. Le Coq Arenal ja Kadrioru staadionil ning B-alagrupis võetakse mõõtu Lõuna-Eestis Tartu Tamme staadionil ja Võru Spordikeskuse staadionil. Eesti on paigutatud A-alagruppi ning mängib A. Le Coq Arenal 14. ja 20. mail ning Kadrioru staadionil 17. mail.

Varasemalt on suurvõistlustest Eestis toimunud U-19 noormeeste Euroopa meistrivõistluste finaalturniir (2012), rannajalgpalli Euroliiga superfinaal (2015) ning UEFA superkarikafinaal (2018). 2020. aastal pidi Eestis toimuma U-17 noormeeste Euroopa meistrivõistluste finaalturniir, kuid koroonaviiruse pandeemia tõttu jäi see ära.