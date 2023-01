Noor Eesti rattur liitus Hispaania amatöörmeeskonnaga

"Variant oli jätkata 2023. aastal ka Prantsusmaal samas meeskonnas, kuid tundsin ise, et tahaks muutust," avaldas Kupp Eesti Jalgratturite Liidule. "Hakkasin otsima muud varianti ning lõpuks näitas Hispaania klubi minu vastu ise huvi üles."

Kuna Kupp õpib paralleelselt ülikoolis, siis oli tema jaoks oluline kriteerium võimalus liituda klubiga alles kevadel. "Mitmed tiimid seadsid tingimuseks, et jaanuaris tuleb nende juurde minna ja oktoobris saab alles koju. Kuna ülikool on minu jaoks oluline, siis seda luksust ma endale lubada ei saanud," jätkas Kupp. "Oma uue klubiga jõudsin kokkuleppele, et lähen nende juurde mais ja nad olid sellega väga rahul."

Suure tõenäosusega on eestlase võistluskalender uuel hooajal hõredam, kuid võidusõidud on profiililt veidi mägisemad, mis paistavad Kuppile sobivat. "Tahaks näha, kas suudan mägises keskkonnas kohaneda. Loodan, et sealt avaneks uks kuskile edasi, sest tahan kindlasti muud väljavaadet," lisas Kupp, kelle sõnul lubas meeskond panna ta peale kõikidele võidusõitudele.