Nädal piiri taga: Saare mäng Bahreinis sisaldas punaseid kaarte ja ähvardusi

Belgia kõrgliigas olid võidukad kõik seal mängivad eestlased. Märt Tammearu ja Roeselare Knack alistasid 3:1 (25/16 22/25 25/17 25/22) Genti meeskonna, Tammearult üleplatsimehena 21 punkti (+17). Henri Treiali ja Renet Vankeri koduklubi Maaseiki Greenyard sai samuti 3:1 (25/18 28/26 20/25 25/19) jagu Menenist. Trail tõi kaheksa punkti (+3), Vanker lisas mängu juhtimisele ka kaks silma (+0). Alex Saaremaa ja Aalsti Lindemans olid 3:1 (25:23, 25:17, 33:35, 26:24) üle Waremmest, Saaremaalt kuus punkti (+0). Tabelis on Roeselare 38 punktiga esimene, Maaseik 29 punktiga teine ja Aalst 17 punktiga kuues, vahendab Volley.ee.

Küprose meistriliigas käis eestlastest platsil Markus Uuskari, kes aitas Nicosia Apoeli 3:2 (28/26 16/25 26/24 22/25 15/9) võiduni Famagusta Anorthosise üle. Statistika pole saadaval. Tabelis on Apoel 14 punktiga esikohal, mänguvaba olnud Rainer Vassiljevi juhendatav Paphose Pafiakos (kus mängivad ka Kristo Kollo ja Aleksander Eerma) hoiab kuue punktiga kuuendat kohta.

Prantsusmaa meeste kõrgliigas said järjekordse võidu kirja Ardo Kreek ja Arago de Sete, alistades 3:1 (23:25, 25:22, 25:16, 25:23) Nice´i. Kreek panustas 11 punkti (+8). Tabelis ollakse 27 punktiga seitsmendad.

Prantsusmaa naiste kõrgliigas pidid Kertu Laak ja RC Cannes tunnistama Pays d'Aix Venelles´ 3:2 (19/25 25/27 25/18 25/15 15/9) üleolekut. Laak tõi viis punkti (-4). Karolina Kibbermann ja Marcq En Baroeul said 2:3 (10/25 24/26 25/23 25/16 13/15) kaotuse Terville´i Florange´ilt, Kibbermann sekkus hetkeks. Tabelis on Cannes 29 punktiga seitsmes ja Baroeul 14 silmaga eelviimane. Naiste esiliigas said Nette Peit ja Quimper Volley 29 kirja 3:0 (25:15, 25:12, 25:15) võidu Halluini vastu ja on A-grupis 31 punktiga teisel kohal.

Prantsusmaal peeti ka naiste karikavõistluste veerandfinaale ja Laagi ning Kibbermanni tööandjad kohtusid omavahel. 3:0 (32:30, 25:17, 25:20) jäi peale Cannes. Laak tõi 15 punkti (+6), Kibbermann ei mänginud. Poolfinaalis kohtub Cannes Pariisi St-Cloudiga.

Kataris teenisid Oliver Venno ja Al-Rayyani klubi kaks võitu. 3:0 (25/17 25/16 25/13) alistati esmalt Al Sadd, Venno tõi 12 punkti (+10). Teises mängus saadi samuti 3:0 (27/25 27/25 30/28) jagu Qatar SC meeskonnast, Vennolt 22 punkti (+13). Tabelis on Venno tööandja esikohal 12 punktiga.

Kevin Saar ja Al-Najma said Bahreini kõrgliigas kirja 3:2 (25:18, 20:25, 26:28, 25:19, 15:9) võidu Al Nasr Bahraini üle, Saar panustas 16 punkti. Mäng tuli mitmel korral katkestada, sest ei mängijad ega fännid suutnud end kontrollida. Jagati ohtralt kaarte (viis punast kaarti ja üks eemaldamine) ja väljakule loobiti nii jalanõusid kui pärast mängu ka veepudeleid. Hea esituse teinud eestlasest nurgaründaja ütles volley.ee-le, et sai tribüünilt pärast mängu koguni tapmisähvardusi. Mängu kokkuvõtet näeb siit. Tabelis on Saare tööandja 11 punktiga teine.

Itaalia meeste esiliigas aitas Valentin Kordas Motta di Livenza meeskonna 3:1 (25:15, 17:25, 29:27, 25:23) võiduni Grottazzolina vastu. Kordaselt 16 punkti (+10). Tabelis on Motta di Livenza 11 punktiga viimasel real.

Silvia Pertens ja GEN-i Volley said Sloveenia kõrgliigas viimati 3:0 (25:23, 25:17, 25:18) jagu Ankarani naiskonnast. Pertensilt 10 punkti (+5). Tabelis hoitakse 33 punktiga kolmandat kohta.

Saksamaa kõrgliigas kaotas Albert Hurda koduklubi Herrsching 0:3 (20:25, 21:25, 19:25) Giesenile. Hurt tõi oma meeskonna parimana üheksa punkti (+0). Tabelis on Herrsching 25 punktiga kuues.

Poola esiliigas aitas Renee Teppan MKS Bedzini 3:1 (21:25, 25:21, 25:22, 25:16) võiduni Wroclawi üle. Teppani arvele jäi vähese mänguajaga kolm punkti (+2). Tabelis on Bedzin 41 punktiga kolmas.

Tšehhi meistriliigas pidi Martti Juhkami tööandja CEZ Karlovarsko tunnistama Lvi meeskonna 3:2 (25/22 19/25 16/25 25/20 15/13) üleolekut. Juhkami tõi 19 punkti (+6). Tabelis on Karlovarsko 50 punktiga teisel kohal, esimene on 54 silma kogunud Silver Maari tööandja Libereci Dukla. Maar ja Liberec pidasid lõppenud nädalal karikavõistluste veerandfinaali Odolena Voda vastu ja said 3:1 (25:20, 26:24, 23:25, 25:19) võidu ning pääsesid poolfinaali. Maari vastuvõtt oli 67%.

Rumeenia meistriliigas aitas Robert Viiber Craiova meeskonna 3:0 (25:18, 25:15, 25:17) võiduni Suceava vastu. Viiber tõi kahe geimiga lisaks mängu juhtimisele ka kaks punkti (+1). Keith Puparti tööandja Zalau pidi tunnistama Galati Arcada 3:0 (25/20 25/23 25/11) paremust. Pupart tõi seitse punkti (+6). Tabelis on Craiova 30 punktiga neljas ja Zalau 21 silmaga kuues.

Austrias pidi Mihkel Varblase tööandja Innsbrucki Hypo Tirol tunnistama Amstetteni 3:2 (25:22, 15:25, 25:21, 19:25, 15:13) üleolekut. Suurepärase esituse teinud eestlasest tempomehe arvele kogunes meeskonna resultatiivseimana 18 punkti (sh kuus blokki, rünnak 15-st 11 ehk 73%). Stefan Kaibaldi koduklubi Zadruga Aich/Dob sai 3:0 (25:20, 25:15, 25:17) võidu Klagenfurti üle. Kaibald seekord kaasa ei teinud. Tabelis on Hypo Tirol 40 punktiga esimene ja Aich/Dob 29 punktiga kolmas.

Soomes pidas Andrus Raadiku leivaisa Savo Volley kaks mängu. Esmalt saadi 3:2 (24:26, 25:18, 23:25, 25:23, 15:10) võit Kokkola Tiikerite üle, Raadik tõi võitjate parimana 26 punkti (+16). Seejärel alistati 3:0 (25/19 25/13 25/21) Raisio Loimu, eestlasest nurgaründajalt 14 punkti (+7). Karli Allik ja Sastamala Valepa teenisid 3:0 (25:14, 25:14, 25:21) võidu Akaa-Volley vastu. Allik panustas 11 punkti (+9). Tabelis hoiab Valepa 54 punktiga esikohta, Savo on 33 punktiga seitsmes.

Soome naiste meistriliigas sai Avo Keele juhendatav Arctic Volley lõppenud nädalal kaks võitu. 3:0 (25/21 25/20 25/20) alistati Kuusamo Pölkky ja 3:1 (8/25 25/17 26/24 25/14) Hämeenlinna naiskond. Tabelis on Arctic Volley 27 punktiga seitsmes.

Šveitsi naiste meistriliigas Zürichi Volero abitreenerina töötav Märt Pajusalu sai tunda kaotusevalu, kui Volero pidi tunnistama Viteose naiskonna 3:0 (25:23, 25:22, 29:27) üleolekut. Tabelis on eestlase tööandja 22 punktiga kuues.