Levadia treeneritetiimiga liitus kogenud hispaanlane

50-aastane Soto jõudis mängijakarjääri jooksul esindada selliseid nimekaid klubisid nagu Villareal, Zaragoza Real ja Cordoba CF. Levadias asub hispaanlane tööle Curro Torrese abitreenerina.

Treenerina on Soto juhendanud Valencia duubelvõistkonda, Cordoba CF-i, CD Lugot ning Horvaatia kõrgliigaklubi ISTRA 1961. Soto käe all on treeninud mitmed laiemale jalgpalliringile tuntud mängijad: Ferran Torres (Barcelona), Jose Gaya (Valencia), Carlos Soler (PSG), Lato (Valenica), Toni Martinez (Porto), Rafa Mir (Sevilla) ja Nacho Vidal (Osasuna).

"Oleme selle kogemuse üle selles suurepärases Põhja-Euroopa klubis väga põnevil. Meie eesmärk on viia FCI Levadia järgmisele tasemele, panustades kogu oma proffijalgpallis omandud teadmise ja kogemuse. Tallinn on mind heas mõttes igast küljest üllatanud. See on imeline! Klubi on hästi üles ehitatud ja igatipidi professionaalne. Klubi toetab meid igas aspektis ning oleme ootusärevil Premium liiga hooaja eel," rääkis Soto Levadia kodulehele.

"Meil on hea meel, et Curro Torres võttis endaga kaasa tasemel treenerite tiimi, kellest üks on abitreener José Vicente Soto. Koos peatreener Curro Torresega moodustavad nad hea tandemi. Soto on treener, kelle all on sirgunud mitmeid maailmaklassi jalgpallureid. Soovin Sotole ja kogu treeneritetiimile palju edu ja õnnestumisi peagi algavaks hooajaks," lisas Levadia president Viktor Levada.

Levadia alustab uut Premium liiga hooaega 5. märtsil, kui avavoorus minnakse vastamisi Pärnu Vaprusega.