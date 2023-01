Selgus Eesti meeste korvpallikoondise koosseis MM-valikmängudeks

Eesti meeste korvpallikoondis mängib veebruari lõpus 2023. aasta MM-valikmängude raames esmalt koduväljakul 24. veebruaril 2017. aasta Euroopa meistri Sloveeniaga ning seejärel kohtutakse 27. veebruaril Malmös Rootsi koondisega.

Piletid 24. veebruaril Unibet Arenal toimuvale kodumängule Sloveenia vastu on saadaval Piletitaskus.

Meeste korvpallikoondis, kes kuulub MM-valikturniiril 24 tugevaima Euroopa riigi sekka on kogunud seni valikmängudest kaks võitu ning kaheksa kaotust. Viimati novembris peetud kohtumistes tunnistati kodus Rootsi koondise 87:82 ning võõrsil soomlaste 91:71 paremust.

J-alagrupis, kuhu lisaks Eestile kuuluvad Sloveenia, Soome, Rootsi, Saksamaa ja Iisrael, on enne viimast valikmängude akent selge, kes sõidavad augusti lõpus ja septembri alguses toimuvale MM-finaalturniirile. Esimese Euroopa koondisena kindlustas endale edasipääsu Soome ning novembris tegid sama ka Sloveenia ja Saksamaa.

Peatreener Toijala selgitas, et eesolevast aknast jäävad mõned mängijad kergete tervisemurede tõttu eemale: "Mõned mängijad, kes on möödunud akendes koondisesärgis väljakule jooksnud, jäävad sel korral kergete tervisemurede tõttu eemale. Näiteks Rauno Nurgeril jäi hooaja algus vahele sügisel EM-finaalturniiril saadud vigastuse tõttu ning leppisime kokku, et ta kasutab koondiseakna ajal toimuvat pausi enda ravimiseks, et klubihooaja otsustavas faasis olla 100% mänguvalmis."

Eesti meeste korvpallikoondise kandidaadid:

Siim-Markus Post (Viimsi/Sportland)

Kasper Suurorg (Joventut Badalona)

Kristian Kullamäe (BC 7bet-Lietkabelis)

Märt Rosenthal (Tartu Ülikool Maks & Moorits)

Rain Veideman (Tallinna Kalev/Audentes)

Robert Valge (Pärnu Sadam)

Mikk Jurkatamm (Nutribullet Treviso Basket)

Joonas Riismaa (Happy Casa Brindisi)

Leemet Böckler (Tartu Ülikool Maks & Moorits)

Hugo Toom (BC Kalev/Cramo)

Artur Konontšuk (BC Kalev/Cramo)

Siim-Sander Vene (Hapoel Jerusalem B.C.)

Kaspar Treier (Dinamo Sassari)

Kristjan Kitsing (BC Kalev/Cramo)

Mihkel Kirves (Pärnu Sadam)

Taavi Jurkatamm (BC Kalev/Cramo)

Matthias Tass (Baxi Manresa)

Treenerid

Peatreener: Jukka Toijala

Abitreenerid: Heiko Rannula, Indrek Reinbok

Abipersonal

Peamänedžer: Raido Roos

Abimänedžer: Jalmar Joosep Saar

Füsioterapeudid: Priit Lehismets, Harvis Mill

Arst: Taivo Väärsi

Pressiesindaja: Eerik Parvits