Pärnu Sadam sõlmis lepingu 215 cm pikkuse tsentriga

Korvpalli Eesti valitsev meister Pärnu Sadam teatas, et sõlmis lepingu 215 cm pikkuse Sudaanist pärit tsentri Dut Biar Andrea Maboriga.

"Oleme löönud käed, küll laenulepinguga, kuid hooaja lõpuni 215 cm pikkuse keskmängijaga," ütles Pärnu meeskonna mänedžer klubi kodulehe vahendusel. "Ta pole valmis mängumees, aga kindlasti on temast kasu ning meie eesmärgid temaga on selged," lisas Kärp.

2001. aastal sündinud Mabor ütles järgmiselt: "Minu täispikk nimi on Dut Biar Andrea Mabor ja mu päritolumaa on Sudaan. Ma tulin siia Stella Azzurrast (Itaalia korvpalliakadeemia) aastal 2017, kui ma olin 15-aastane. Alustasin treeninguid ja mängimist Itaalias Roomas. Jah, ma olen 215 cm pikk ja seda ilma jalanõudeta. Minu jaoks on Pärnu Sadama meeskonnaga liitumine väga hea võimalus end tõestada, õppida palju ja mängida heas meeskonnas ning kõrgel tasemel."