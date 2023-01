Bigbank kerkis tagasi liidrikohale, Selver/TalTechile taas napp kaotus

Tartul on koos 46 punkti ja lähimast jälitajast Selver/TalTechist (45 punkti) kolm mängu vähem peetud. RTU-l on kolmandana 28 silma. Neljandal positsioonil paikneb 27 punktiga Jekabpilsi Luši, viies on 23 punktiga Daugavpilsi Ülikool/Ezerzeme, kuues 19 punktiga Võru Barruse Võrkpalliklubi ja seitsmes 13 punktiga Pärnu Võrkpalliklubi, kirjutab Volley.ee.

Tartu sai Läti esiklubi vastu kirja kindla 3:0 (25:18 25:22 25:16) võidu. Taavet Leppik tõi Tartu edukaimana kümme punkti (+8), Matej Šmidl lisas üheksa (+0) punkti. Tartlaste vastuvõtt vastuvõtt oli 51%, rünnak 46%, blokiga teeniti kaheksa punkti, servil löödi viis ässa ja tehti 14 viga.

Roberts Klvainš tõi RTU kasuks kümme punkti (+5). Läti klubi vastuvõtt oli 47% ja rünnak 40%, blokipunkte teeniti kaks ning servipunkte samuti kaks (17 viga).

Teist päeva järjest pidi 2:3 (23:25, 26:24, 26:24, 21:25, 20:22) kaotusega leppima Selver/TalTech, jäädes ülimalt võitluslikus ja tasavägises mängus alla Jekabpilsi Lušile.

Tallinna meeskonna kasuks panustas Denis Losnikov 25 punkti (+13), 23 silma (+12) lisas Oliver Orav ja 12 punkti (+3) Tristan Täht. Selveri vastuvõtt oli 54% ja rünnakuid lahendati 45-protsendiliselt, blokk saadi vastase rünnakutele ette kümnel korral ning servijoone tagant teeniti kaheksa punkti ja tehti 21 viga.

Andrii Chmirov kerkis võitjate parimaks 28 punktiga (+18). Jekabpilsi vastuvõtt oli 49% ja rünnak 44%, blokist saadi 11 ja servilt kolm punkti (14 viga).

Kolmandas pühapäevases kohtumises pidi Pärnu Võrkpalliklubi tunnistama Daugavpilsi 3:0 (25:22 25:18 25:22) paremust.

Daugavpilsi edukaim oli 16 punktiga (+14) Eriks Voronko. Lätlaste vastuvõtt oli 47% ja rünnak 54%, blokist kogunes 11 punkti ning servilt 3 (eksiti 12 servil).

Pärnule tõi Tony Tammiksaar 12 silma (+8), 10 punkti kanti nii Ivory Õuekallase (+0) kui Jörgen Vanamõisa (+7) arvele. Blokipunkte teeniti 7 ja servil löödi 4 ässa ja eksiti 14 pallingul.