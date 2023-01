Estoloppeti varasem peakorraldaja: maratonile pole mõtet kunstlund toota

"Terve päeva mehed tassisid labidate ja kühvlitega lund, mustast maast on saanud valge," rääkis Viru maratoni peakorraldaja Tarmo Kärdi ERR-ile. "Sõidetud, tagasiside on positiivne. Mul on väga hea meel, et suutsime kokku panna hea tiimi: võtan mütsi nende inimeste ees maha. Tõelised suusatajad tulevad kohale, olgu olud mis on."

"Suusakeskused toodavad lund, et teha kahe-kolmekilomeetrine ring. Suusamaratonide pikkus on kõige lühemal 19-21 km, pikemal 42 ja Tartu maratonil 63 km. Ei ole mõistlik toota lund sellisele pikale distantsile, tuleb ikka jääda lootma ilmastikuoludele," rääks eelmisel neljal aastal Estoloppeti sarja peakorraldajaks olnud Raivar Vaher pühapäevases ETV spordiuudiste stuudios.

"Et teha head klassikarada, on selleks ka lund vaja. Ma usun, et kui on lund, siis saame klassikajälje sisse tõmmata ka vabastiilimaratonile, praeguseid olusid vaadates on aga hea, et maratoni üldse ära saame teha," lisas Vaher.