Noor sakslane sai hooaja esimesel ühepäevasõidul esimese profivõidu

Profiil oli Austraaliale iseloomulikult küllalt tasane, aga lõpu eel tuli siiski mitmel korral ületada kolmanda kategooria tõus. Mägedemehed üritasid sprinterite plaane nurjata, kuid sõit lõppes siiski grupifinišiga, kus Mayrhofer teenis karjääri esimese profivõidu.

"See tähendab minu jaoks kõike. Viimati võitsin juuniorina ja ma hakkasin ratturiks, sest tahtsin sõite võita. Terve U-23 perioodi ei õnnestunud mul võita ja nüüd sain viimaks oma esimese võidu," lausus 22-aastane sakslane pärast etteastet.

"Minu võistkond tegi kogu päeva suurepärast ööd. Nad kaitsesid mind, võtsime seda tõusu neli korda ning olin alati eesotsas ja säästsin energiat. Nad katsid kõik liikumised ära, nii et võisin püsida peagrupis ja terve päeva energiat säästa."

"Enne finišit oli allamäge lõik, kus kogusin kiirust ja 400 meetrit enne lõppu mõtlesin, et võit või mitte midagi," jätkas õnnelik Mayrhofer. "Läksin lihtsalt täisgaasiga. Ma olen sellest võidust nii pikalt unustanud ega suuda endiselt uskuda, et see juhtus."

Mayrhoferile ja Pagele järgnes viis austraallast: Simon Clarke (Israel - Premier Tech), Michael Matthews (Jayco AlUla), Corbin Strong (Israel - Premier Tech), Caleb Ewan (UniSA-Australia) ja Dion Smith (Intermarche - Circus - Wanty).

Ühtki Eesti ratturit Geelongis ei osalenud.