Kohtunikud ei määranud Jamesile viga ja Boston võitis lisaajal

Kohtumise saatuse otsustamisel pälvisid tähelepanu kohtunikud, kes ei määranud normaalaja lõpus LeBron Jamesi kasuks viga. Lakersi tähtmängija eksis viskel, aga Los Angelese klubi leeri meelest pidanuks ta saadetama vabaviskejoonele.

Lakersi tagamängija Patrick Beverley haaras väljakukaamera, et kohtunikule viga tõestada, aga õigusemõistja näitas seepeale mängijale tehnilist viga.

Patrick Beverley really brought a camera out to the floor pic.twitter.com/7hMugg7BaN — SportsCenter (@SportsCenter) January 29, 2023

"Maakera parim mängija ei saa viga. See on uskumatu," kommenteeris Lakersi peatreener Darvin Ham. "Kui palju ka ei üritaks kohtunikke süüdistada, siis muutub see üha raskemaks."

Jamesi õhtu oli siiski tähelepanuväärne. Ta korjas 41 silma ja kaheksa resultatiivset söötu ning ameeriklasest sai esimene mängija liiga ajaloos, kes kogunud vähemalt sada 30-punkti-mängu kolme erineva klubi eest.

Mängu kangelaseks kerkis siiski Bostoni tagamees Jaylen Brown, kes viskas kokku 37 punkti, sealhulgas kaugviske neli sekundit enne normaalaja lõppu. Lisaajal jäi tema nimele 11 silma.

Joel Embiid viskas 47 punkti ja võttis 18 lauapalli ning aitas Philadelphia 76ersi kodus 126:119 (29:38, 29:35, 38:26, 30:20) Denver Nuggetsi üle.

Lauri Markkanen viskas 29 punkti ja Utah Jazz alistas kodus Luka Doncicita mänginud Dallas Mavericksi 108:100 (34:23, 32:25, 18:28, 24:24).

Domantas Sabonise arvele jäi 23 silma ja kümme lauapalli, kuid Sacramento Kings kaotas võõrsil Minnesota Timberwolvesile 110:117 (21:29, 38:28, 22:33, 29:27).

Tulemused: Philadelphia - Denver 126:119, Brooklyn - New York 122:115, Detroit - Houston 114:117, Orlando - Chicago 109:128, Atlanta - LA Clippers 113:120, Minnesota - Sacramento 117:110, New Orleans - Washington 103:113, San Antonio - Phoenix 118:128 la, Boston - LA Lakers 125:121 la, Utah - Dallas 108:100, Portland - Toronto 105:123.