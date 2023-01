Põlvevigastusest taastuv Rosenberg: eesmärk on jõuda MM-ile

Lasnamäe Kergejõustikuhallis võttis laupäeval kolmel erineval alal, 60 meetri tõkkejooksus ning kaugus- ja teivashüppes mõõtu üle 300 noore. Neile tuli kaasa elama ja parimatele ka auhindu üle andma kümnevõistluse Eesti kõigi aegade edetabelis kümnendat kohta hoidev Kristjan Rosenberg, kes on üks paljudest TV10 Olümpiastardist sirgunud sportlastest.

"Kui TV10-t poleks olnud, ma ei tea, kas ma oleksin valinud sellise tee, et sporti teha ka täiskasvanu vanuses. TV10 innustab niivõrd palju, et ma usun, et siit ka tulevad järgmised staarid," märkis Rosenberg.

Rosenberg ise pole mullu kevadel saadud põlvevigastuse tõttu pikalt võistlustules olla saanud. Vahele jääb ka sisehooaeg ning praegu valmistub ta Andrei Nazarovi käe all suviseks perioodiks. Esimese võistluse loodab ta teha aprillis.

"Minu eesmärk on kindlasti MM-ile jõuda, mis on augustis. Selle nimel näen ma vaeva ja nüüd need võistlused tuleb hoolikalt valida, kus võistelda. et just kvalifitseeruda. Et Eestis see tase on meeletult kõrge, et esimese kolme hulka saada, et siis tuleb võistlused hoolikalt valida," tõdes Rosenberg.

Teisel etapil tehti kokku kolm kõigi aegade esikümnesse mahtuvat tulemust.