Epp Mäe tuli 12. korda Eesti meistriks

Soosikud kindlustasid meistritiitli veenvalt ja professionaalselt. Koondise esinumber Epp Mäe kohtus naistemaadluse kehakaalu kuni 76 kilogrammi otsustavas matšis Marta Pajulaga. Tihti lõpevad Mäe vastasseisud koduste konkurentidega vähem kui minutiga. Laupäeval pidas Paljula esimese poolaja vastu. Teisel poolajal saavutas Mäe aga 10:0 edu ja nii matši tema ilmse paremusega seoses edasi ei maadeldud.

"Eks see viimane, kõige parem matš jäetigi lõpuks. See oli juba maadluse moodi. Võib-olla need esimesed matšid, matše tuli oodata kaua ja matšid jäid lühikeseks. Selles suhtes see viimane matš oli täitsa tore, et me saime täitsa teisele poolajale minna siis," rääkis Mäe.

2023 toob maadluses jälle kaks tiitlivõistlust – kevadise EM-i ja sügisese MM-i, kus jagatakse olümpiakohti. Pariisi olümpiat silmas pidades tasub jälgida teisegi Eesti naismaadleja, 22-aastase Viktoria Vesso tegemisi, kes sai kehakaalus kuni 68 kilogrammi jagu Jonete Visnapuust.

Kümnendi järel meistrivõistlusi võõrustanud Põltsamaal tuli vabamaadluse kehakaalus kuni 86 kilogrammi kuldmedalile kohalik mees Aimar Andruse. Viimane kohtumine Jegor Tkatšoviga kulges tempokalt – Andruse võitis 10:0. Temagi unistab Pariisist ja läks sellega seoses üle raskemasse kehakaalu.

"Kaal on ilusti tõusnud. Olen saanud kaalu 87-88 peale isegi. Kolme-nelja kuuga on tulnud oma seitse kilo juurde, vabalt. Kaalutõus pole minu stiili muutnud. Tunnen ennast täiesti samamoodi ja ise ka imestan selle üle," ütles Andruse.

Taas läksid kreeka-rooma maadluse kehakaalu kuni 60 kilogrammi finaalis kokku vennad Helary ja Mario Mägisalu. Sarnaselt eelmise aastaga oli parem 2018. aasta Euroopa meistrivõistluste hõbe Helary Mägisalu. Eesti meistriks tuli ta kaheksandat korda.

"Me tegime sel aastal kerged muudatused. Kui paneme täppi, siis loodame, et läheb EM ka hästi. Võib-olla sellised taastavad treeningud ja sellised, kus saaks maadleja omale liikuvust juurde ja mingisugused taolised muudatused," märkis Mägisalu.

Eesti viimaste aastate parematest vabamaadlejatest tuli kehakaalus kuni 79 kilogrammi meistriks Erik Reinbok. Jätkuvalt kreeka-rooma maadluse kehakaalus kuni 82 kilogrammi kaasa tegev Ranet Kaljola alistas esikohamatšis Hardo Tootsi.