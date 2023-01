Kolmest kolm: Janika Lõiv pani sündmusterohkel etapil oma paremuse taas maksma

Kolmandal etapil sõitsid maastikuratturid 61 kilomeetrit Calpe lähiümbruses. Lõiv jõudis finišisse ajaga kolm tundi, 20 minutit ja 42 sekundit. Teise koha pälvis Monica Yuliana Calderon Martinez (Cannondale Vas Arabay; 3:22.30) ja kolmanda Rosa Van Doorn (Stappenbelt Specialized Racing; 3:29.32). Greete Steinburg (Cannondale Vas Arabay; 3:30.51) lõpetas viiendal ja Merili Sirvel (Trey Trek Team; 3:34.47) kuuendal positsioonil.

"Starti läksin kõhuvaluga. Haarasin veel enne valuvaigisti lootuses, et hakkab natukese aja pärast mõjuma. Kohe alguses oli tunda, et jalad on ikka täitsa väsinud, seega ma kohe Monicaga kaasa ei läinud ja ta sai väikse vahe sisse. Lisaks tulid esimesel singlil mehed meie vahele ning vahe suurenes," kirjeldas Lõiv. "Ühel asfaltisirgel nägin teda umbes 150 meetrikaugusel koos meestega. Samal ajal piiksus mul kompuuter, et peaks keerama. Ühesõnaga Monica pani meestega rajalt mööda. Sain viimasel hetkel pidama ja keerasin tagasi singlile."

"Edasi üritasin pingutada ja sõita oma tempos, aga eks see tempo oli aeglane ning väga palju tehnilist osa ka polnud, seega lihtsalt kangutasin üksi pea maas," jätkas Lõiv. "Pikematel tõusudel nägin, et Monica oli jälle mulle üsna järgi jõudnud, aga ega mul väga palju juurde panna ei olnud enam. Esimesest joogipunktist läksime läbi nii, et meil oli umbes üks minut vahe. Mina ees, Monica järel. Pärast seda hakkas rada rohkem tõusma ning minul jaks otsa saama."

"Võtsin ruttu kaks geeli sisse ja jõin palju. Monica läks minust mööda ja korra tundus, et ega mul enam pole jaksu temaga kaasa minna ja ta kadus silmapiirilt," rääkis Lõiv. "Õnneks tulid natuke tehnilisemad ja libedamad singlid ja varjus oli jahe ka. Monica tempo rauges ja jõudsin talle uuesti järgi. Edasi sõitsimegi kord mina ees ja kord tema ees. Kui lõpuni oli veel kümme kilomeetrit minna, siis tundus, et asfaldil hakkas ta jälle vaikselt eest ära vajuma. Olin oma mõtetes juba etapivõitu talle andmas, kui tuli viimane tehniline laskumine. Imelikul kombel jõudsin talle järgi ja osavalt lükkasin laskumisel esiratta temast ette ning blokeerisin ta tee. Möödusin. Muidugi tegin siis järgmises kurvis ka ise vea ning kukkusin kergelt. Laskumise viimase osa sõitsin jälle kindla peale rahulikumalt ja Monica jäi maha. Lõpuni oli veel viis kilomeetrit ja mitte enam tehnilist rada, vaid linna vahel tiirutamist. Mõtlesin, et nüüd tuleb küll kõik välja panna. Pingutasin nii palju kui oli ja lõpetasin ikka täna ka esimesena."

Steinburg tõdes, et tema jaoks oli etapi algus taas väga raske. "Kaotasin väga palju aega. Harrastajad mehed läksid mööda ja esimesel laskumisel lihtsalt jalutasime. Ühel hetkel sain hakata tegema oma sõitu, kuid enesetunne polnud väga hea," ütles Steinburg. "Siiski sõitsin tõusvas joones ja sain mõned naised kätte. Lõppu tulin koos Alice Pirardiga, aga viimasel kiirel laskumisel ta sõitis mööda ja lõpetas mu ees neljandana ja mina olin siis viies."

Sirvel jäi oma võistluspäevaga aga rahule. "Esimene pool sõidust oli enesetunne väga hea ja sõitsin neljandal positsioonil. Umbes 20. kilomeetril nägin kõiki kolme ees sõitvat naist ja mõtlesin, et kas ma olen algusega üle pannud või täna ongi hea minek. Kui kaks tundi oli ära sõidetud, siis läksid kaks naist mööda ja nende tempoga ma kahjuks enam kaasa minnaei jaksanud. Teadsin, et üks raske lõik oli veel tulemas, aga minu õnneks oli see välja jäetud. Sealt lõpuni sõitsin omas tempos nii, kuidas jaksasin."

Pühapäeval sõidetakse Calpe lähiümbruses mitmepäevasõidu viimane, 40-kilomeetrine etapp.