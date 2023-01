Kergejõustiku talvistel karikavõistlustel on stardis mitmed Eesti tipud

Pühapäeval, 29. jaanuaril toimuvad Lasnamäe kergejõustikuhallis Eesti talvised karikavõistlused täiskasvanute ja noorte arvestuses. Stardis on mitmed meie tipud – Karl Erik Nazarov, Hans-Christian Hausenberg, Keiso Pedriks, Kreete Verlin, Diana Suumann, Õilme Võro, Marielle Kleemeier jpt. Kokku on võistlustele registreerunud ligi 500 sportlast 39 klubist.

60 m jooksu stardis näeme Eesti rekordiomanikku Karl Erik Nazarovit (Audentese SK), kes valmistub märtsi alguses Istanbulis toimuvateks Euroopa sisemeistrivõistlusteks. Nazarovile pakuvad konkurentsi Lukas Lessel (TÜASK), Henri Sai (Pärnu SK Altius), Tanel Visnap (Valga SK Maret-Sport) ja Ats Kivimets (Audentese SK).

Naiste sprindis võib oodata tulist heitlust, sest vastamisi lähevad Õilme Võro (Võru KJK Lõunalõvi), Kreete Verlin (SK Fortis), Ann Marii Kivikas (Pärnu SK Altius), Diana Suumann (TÜASK) ja Anna Maria Millend (Audentese SK). Verlin, Suumann ja Millend lähevad head aega jahtima ka 60 m tõkkejooksus.

Meeste tõkkesprindis asub sise-EMi normi (7.64) püüdma Keiso Pedriks (Tallinna SS Kalev), kes alustas hooaega sel nädalal Taanis paljulubava 7.74-ga. Mitmevõistleja Hans-Christian Hausenberg (Tartu SS Kalev) tuleb oma vormi testima kaugushüppes ning kuulitõukes.

Möödunud aastal 300 m jooksus Eesti siserekordid püstitanud Marielle Kleemeier (Audentese SK) ja Lukas Lessel on favoriitidena stardis ka sel korral. Naiste 800 m jooksu stardis näeme Kelly Nevolihhinit (Rakvere KJK ViKe), kes on tagasi võistlusrajal peale eelmisel kevadel emaks saamist. Meeste samal alal on favoriidina stardis Uku Renek Kronbergs (Tartu SS Kalev), kes on sel aastal juba kahel korral 800 m jooksu U-20 Eesti siserekordit uuendanud.

Kindlasti võib oodata ka põnevaid 4×200 m teatejookse, sest paljud eelpool nimetatud sportlased on oma klubi võistkonnaga stardis. Noorte vanuseklassis näeme võistlemas sportlasi sünniaastaga 2006 ja nooremad.

Võistlused algavad pühapäeval kell 12.00.