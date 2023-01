Parimad sõbrad selgitasid naisjuunioride tiitlivõitja kolmetunnise mänguga

Kahe 15-aastase venelanna vastasseisus jäi Kornejeva kolm tundi ja 18 minutit kestnud mängu järel peale 6:7 (2), 6:4, 7:5. Tasavägises kohtumises võitis Kornejeva 139 punkti Andrejeva 138 vastu, kuid Andrejeva tegi võitjast 15 lihtviga enam.

"Saan öelda, et väljaspool väljakut oleme parimad sõbrad," sõnas Kornejeva pärast võitu. "Väljakul ei saa ma muidugi talle punkte anda, sest oleme vastased, aga väljaspool seda oleme parimad sõbrad ja armastan teda väga. Ta on väga hea mängija ning loodan, et meil on tulevikus ees palju häid matše. Tean, et mõnikord võidab tema. See on normaalne, see on elu."

Kornejeva ja Andrejeva jõudsid Melbourne'is juunioride paarismängus poolfinaali, neidude paarismängus triumfeerisid slovakitar Renata Jamritšova ja itaallanna Federica Urgesi.