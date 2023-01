Janika Lõiv võidutses Hispaanias teist päeva järjest

Lõivu võiduajaks mõõdeti 43 minutit ja kuus sekundit. Monica Yuliana Calderon Martinez (Cannondale Vas Arabay) kaotas eestlannale 37 sekundiga ning Elodie Kuijper ühe minuti ja 55 sekundiga. Merili Sirvel (Trey Trek Team) oli kuues ajaga 46.00 ja Greete Steinburg (Cannondale Vas Arabay) seitsmes ajaga 47.25.

"Kuna kandsin liidrisärki, siis startisin viimasena ja pidin ees olevaid naisi püüdma. Start läks päris üllatavalt – teadsin, et üks trepp Altea vanalinnas peaks üles ka olema, aga ei olnud selleks valmis, seega sõitsin lihtsalt sinna sisse ja pidin maha tulema," kirjeldas Lõiv teise etapi käiku. "Esimesele pikale sirgele jõudes nägin, et ees on tühjus ehk kaotasin ilmselt vanalinnas aega ja vahe läks teistega pikemaks. Vaimselt oli see kõige raskem koht, aga mul olid välja mõeldud võimsusnumbrid, millega ma üksi sõidan ja rohkem alguses ei pingutanud."

"Hoidsin oma plaanist kinni ja hakkasin vaikselt tüdrukuid ees nägema," jätkas Lõiv. "Umbes kaks-kolm kilomeetrit enne lõppu sain kõige järsema mäe peal enamus tüdrukuid kätte. Välja arvatud Monica, kes oli koguaeg vaateulatuses, aga lähemale ei tulnud. Kui viimane kilomeeter oli jäänud, läks tõusunurk natuke laugemaks, ent mul kadus siis jõud ja tundus, et vahe Monicaga suureneb. 300 meetrit enne finišit panin veel viimase jõu välja ja õnneks suutsin etapi siiski võita."

Steinburgil oli seekord väga halb päev. "Ma ei saa kuidagi endale sobima neid lühikesi etappe," nentis Steinburg. "Juba sõidu esimeses pooles jõudis tagant poolt startinud tiimikaaslane mulle järele. Proovisin talle järgi hoida, aga kohe, kui tõus tuli, jäin maha. Millegi pärast ei saa ma isegi korraliku soojendusega end lühikestel etappidel käima. Tegin oma sõitu ja ootan juba homset pikimat etappi, mis kindlasti sobib mulle oluliselt paremini."

Masters40 klassis võistlevad Margus Sirvel (RR Siplased; 44.06) ja Janek Resev (Spordipartner; 44.53) said vastavalt 17. ja 21. koha.

Laupäeval on mitmepäevasõidul kavas 61-kilomeetrine etapp Calpe lähiümbruses.