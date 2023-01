Venemaa antidopingu agentuur registreeris aastas 375 rikkumist

Venemaa antidopinguagentuur RUSADA teatas reedel, et registreeris eelmisel aastal 375 juhtumit, kus Venemaa sportlased ei andnud teada oma asukohast, et võimaldada neid keelatud ainete suhtes testida.

Aastaid dopinguskandaalidega esirinnas olnud Venemaa tunnistab mõningaid puudujääke dopinguvastaste reeglite rakendamisel, kuid eitab seda, et nad oleks kunagi dopinguskeemi rakendamist riiklikult toetanud.

Tippsportlased peavad antidopinguagentuurile esitama oma asukoha ja kontaktandmed, et ametnikud saaksid nendega ühendust võtta, et testida neid keelatud ainete suhtes.

Kolm asukoha rikkumist 12-kuulise perioodi jooksul kujutavad endast dopinguvastast rikkumist, mis võib kaasa tuua võistluskeelu.

Meeldejääv juhtum asukoha rikkumistest Venemaal oli kõrgushüppaja Daniil Lõssenkoga.

2017. aasta kergejõustiku maailmameistrivõistluste hõbemedalist Lõssenko sai 2018. aastal ajutise võistluskeelu, kui teda ei suudetud kolmel korral 12 kuu jooksul kätte saada. Suureks skandaaliks kujunes see siis, kui kergejõustikus puhtuse eest võitlev organisatsioon AIU (Athletics Integrity Unit) tuvastas, et Venemaa ametnikud olid võltsinud Lõssenko meditsiinidokumente, et õigustada venelase asukoharikkumisi.

Lõssenko ja tema treener ning lisaks veel viis ametnikku said karistada.