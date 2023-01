Suurtuuridelt 18 etapivõitu saanud profirattur teeb maanteesõiduga lõpparve

33-aastane Slovakkia rattur Peter Sagan andis teada, et maanteesõidus jääb käimasolev aasta tema profikarjääris viimaseks. Hoolimata sellest, üritab Sagan pääseda 2024. aasta olümpiale maastikurattasõidus.

Kolmelt suurtuurilt teenis ta kokku 18 etapivõitu, millest 12 sai ta Tour de France'ilt, kaks Giro d'Italialt ja neli Vueltalt. Lisaks on ta ka kolmekordne maailmameister maanteesõidus.

"Tahan öelda, et see hetk on kätte jõudnud," ütles Sagan. "Valmistun olümpiamängudeks maastikurattas. See on viimane aasta, kui näete mind World Touri võistlustel," ütles Sagan. "Teen mõned väiksemad maanteesõidud, et olümpiale jõuda ja sealt edasi näeme."

"Ma olen alati öelnud, et tahaksin oma karjääri lõpetada maastikurattaga, sest alustasin oma karjääri maastikurattaga," rääkis Sagan. "See pakub mulle oma karjääri lõpus naudingut, sest teen midagi, mis mulle väga meeldib."

One of the all-time great road riders



Peter Sagan has announced that 2023 will be his final season at WorldTour level, bringing an end to an incredible record of racing pic.twitter.com/8ZO2IrD9v8