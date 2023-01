NHL-is jõudis kümnes soomlane 200 värava klubisse

Carolina Hurricanes, kus Aho mängib, alistas möödunud ööl 3:2 Dallas Starsi. Mängu avavärava viskaski Aho, mis oli tema jaoks 200. värav NHL-is. Aho on sel hooajal visanud 18 väravat.

Dallas sai avakolmandikul kirja kaks väravat, minnes omakorda 2:1 ette, kuid Brent Burnsi ja Martin Necase tabamused tõid Hurricanesile 3:2 võidu.

Eelmisel hooajal täitus 200 väravat Florida Panthersis mängival soomlasel Aleksander Barkovil. Järgmine soomlane, kes on lähedal selle tähisele, on Mikko Rantanen, kelle arvel on 197 tabamust.

Tulemused:

Ottawa Senators - New York Islanders 2:1

Toronto Maple Leafs - New York Rangers 3:2

Edmonton Oilers - Columbus Blue Jackets 2:3

Seattle Kraken - Vancouver Canucks 6:1