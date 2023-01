TÄNA OTSE | Kiibus ja Petrõkina alustavad võistlemist EM-il

Enne võistlust:

Naiste lühikavas on Kiibus paigutatud kolmandasse ja Petrõkina viiendasse gruppi. Kokku on stardis 30 naist ning Kiibus peaks jääle saama umbes kell 16.00. Petrõkina peaks alustama kell 17.15.

Kiibuse selle hooaja parim tulemus lühikavas pärineb eelmise aasta 8. oktoobrist, kui eestlanna teenis 53,17 punkti. Isikliku rekordi tegi Kiibus 2020. aasta oktoobris ning sel korral oli punktisummaks 65,37.

"Ei ole senised võistlused kindlasti olnud see, mida ma olen tahtnud, aga mul on olnud nii palju muutusi, et see on paratamatu, et kõik logiseb," sõnas Kiibus enne EM-i intervjuus ERR-ile.

"Tahaks öelda, et kõik on väga hästi, aga paraku nii see pole. Olen küll maadelnud vigastusega, aga vähemalt oleme suutnud selle niimoodi kontrolli all hoida, et olen suutnud oma vormi sälilitada ja isegi paremaks teha," lisas eestlanna.

Petrõkina tegi oma parima soorituse eelmise aasta aprillis, kui kogus lühikavas 65,90 punkti. Hooaja parima tulemuse tegi eestlanna 2022. aasta oktoobris, kui teenis 61,68 punkti.

"Praegu teen kõik kaskaadid alguses, siis mul jätkub jõudu teha teine pool kavast hästi ilusalt, puhtalt," ütles Petrõkina enne EM-i intervjuus ERR-ile.

"Me väga ootame neid võistlusi, sest vastutus on minu meelest suurem kui eelmine aasta," sõnas Petrõkina treener Svetlana Varnavskaja intervjuus ERR-ile. "Väga suur maht on trennis läbitud ja loodame, et edu on meie pool."