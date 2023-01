Käsipalli meistrivõistlustel võidutsesid Viljandi ja Kehra

Arukülas aset leidnud matš oli kõike muud kui rahulik. Võistkonnad mängisid võrdväärselt ning kümne minuti vältel oli kokku visatud vaid seitse väravat – Mistra arvel neli, Viljandil kolm. Kolm minutit püsiti seisul 6:5 kuniks Viljandi Hendrik Koks kaotusseisu ühe värava peale viis. Mistra edu oli kõikuv ja nii oldi mõnel juhul kahega ees, siis jällegi viigis ning seejärel uuesti juhtimas, ent napi ühe väravaga. Selline mängupilt tõi Mistrale poolajavõidu seisuga 12:11. Teise poolaja esimesel minutil Viljandi taas viigistas, kui Kristo Voika vastase väravasuu lahti muukis. 45. minutil oli seis 16:16, misjärel Viljandi initsiatiivi endale haaras ja kindlalt kolmega juhtima läks. Suurima edumaa saavutas Viljandi 52. minutil, kui väravavaht Rasmus Ots vahemaa nelja värava peale käristas. Moment hiljem toimus kohtumises potentsiaalne pöördepunkt, kui Mistra kolm väravat järele võttis. Mulgid võtsid võidu skooriga 25:22.

Võitjate resultatiivseim oli Ott Varik, kellel täitus kümme väravat. Mistra eest sai kirja enim tabamusi Serhii Orlovskii, kes panustas kuue väravaga.

"Mäng algas meie jaoks väga rabedalt. Lubamatult palju tehnilist praaki. Nii on kaitses keeruline seista ka. Rünnaku poolega võib rahule jääda," sõnas Varik. "Poolajal rääkisime asjad selgeks. Teisel poolajal suutsime praaki vähendada. Kuigi suutsime kümme minutit enne lõppu veel mängu käest lasta, siis vaatamata sellele suutsime mängu enda kasuks pöörata."

Aasta esimene kodumäng kulges Kehrale soodsates tingimustes. 10. minutiks oldi vastasest juba 8:4 ees. Tallinna eest tegid Kalev Kütt, Danil Gumianov ja Matthias Männik tempoka järelevõtu ning tõid vahemaa kahe punkti peale. Kehra ei jäänud vastust võlgu ning Sergio-Silver Kreegimaa, Alvar Soikka ja David Mamporia tabamused kindlustasid võõrustajale 13:8 edumaa. 25. minutil jõudis Kehra lausa seitsmega eest ära minna, kuid poolajale mindi siiski skoorilt 17:11. Teine poolaeg oli taas Kehra päralt, kus 10-väravaline eduseis polnud sugugi kauge siht. 50. minutil näitas tabloo numbreid 28:21 ning üldresultaadiks kujunes 35:25.

HC Kehra snaiper oli David Mamporia üheksa tabamusega, Kalev Kütt aitas Tallinna meeskonda seitsme väravaga.

"Teadsime, et Tallinnal on lühike pink ja hoidsime mängutempo kõrgel. Kindlasti ei olnud meie parim mäng, rohkelt tuli tehnilist praaki ja eksisime liigselt palju lihtsatel visetel," lausus Kehra resultatiivseim Mamporia. "Tore on, et maailmameistrivõistlustelt on tagasi meie USA koondislane Maxim ning temast oli palju abi. Midagi lihtsalt kindlasti ei tulnud, Tallinn oli mängus sees ja ei lasknud meil algusest kohe vahet sisse teha."

Meistriliiga jätkub taas veebruarikuus:

01. veebruar 19.00 Mesikäpa Hall Põlva Serviti – Mistra

01. veebruar 19.00 Viljandi Spordikeskus Viljandi HC – HC Kehra/Horizon Pulp&Paper

05. veebruar 17.00 Sõle Spordikeskus HC Tallinn – SK Tapa/N.R. Energy

08. veebruar 19.00 Kehra Spordihoone HC Kehra/Horizon Pulp&Paper – Põlva Serviti

08. veebruar 19.00 Sõle Spordikeskus HC Tallinn – Viljandi HC