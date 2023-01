Flora väravavaht lõi käed Poola esiliigaklubiga

25-aastane Nõmm alustas oma mängijateed Viljandi JK Tulevikus, kust ta 2021. aasta alguses Florasse üle tuli. Floras oldud kahe hooaja jooksul on väravavaht saanud Premium liigas kirja 33 kohtumist, teinud 19 nullimängu, võitnud ühe meistritiitli ja Superkarika.

Lisaks klubi saavutustele, on Nõmm esindanud U-17, U-18, U-19 ja U-21 noortekoondisi kokku 19. korral. A-koondise eest tegi puurilukk debüüdi 12. jaanuaril 2023. aastal maavõistluses Soome vastu.

Poola esiliigas mängiv Sandecja Nowy Sacz paikneb liigatabelis viimasel ehk 18. kohal, olles kogunud 18 mänguga 14 punkti. 2017. aastal jõudis klubi esimest korda ajaloos kõrgliigasse, kuid hooaeg lõpetati tabeli viimasel positsioonil ning langeti tagasi Poola esiliigasse.

Karl-Romet Nõmm end klubi liigatabeli alumisest kohast heidutada ei lase ning rõõmustab esimese välislepingu üle. "Sandecja on küll hetkel tabelis viimasel kohal, aga vahed on väga väikesed. Nii palju, kui olen näinud mänge ja küsinud Keni (Ken Kallaste – toim.) ja Kostja (Konstantin Vassiljev – toim.) käest, siis tegemist on väga võitlusliku ja füüsilise liigaga, kus mängud on väga võrdsed ja lahtised," kommenteeris ta enda uut koduklubi.

Väravavahi eesmärk on anda endast maksimum ning Nõmme sõnul on Florast selleks palju kaasa võtta. "Eesmärk on kiiresti uue meeskonna ja keskkonnaga kohaneda ja aidata enda poolt võimalikult palju kaasa, et saaksime suvel tabelisse vaadata ja rõõmustada. Floras on olnud mul väga põnevad ja õpetlikud kaks aastat. Ma tahaksin tänada kõiki treenereid, füsioterapeute, meeskonnakaaslasi ja fänne. Hoidke üksteist ja tooge karikad koju," ütles ta.

FC Flora spordidirektor Norbert Hurt: "Meil on tugev väravavahtide osakond, kus kõik neli väravavahti võivad Flora esindusmeeskonna väravasuul seista. See tingis olukorra, kus oli mõistlik luua esiväravavahile võimalus liikuda edasi välismaale. Karl-Romet Nõmm tegi korraliku arengu ning näitas eelmisel hooajal head stabiilsust. Mul on hea meel, et Poola esiliigaklubil tekkis Karl-Rometi vastu huvi ja tal on võimalus ennast välismaal proovile panna."