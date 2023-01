Kodune klubijalgpallihooaeg algab 26. veebruaril

Superkarika võitja selgitavad traditsiooniliselt möödunud hooaja Eesti meister ning Evald Tipneri karikavõistluste võitja. 2022. aastal võitis Flora oma järjekorras 14. meistritiitli väga veenvalt: hõbemedalid teeninud Levadiast lahutas neid 18, kolmandaks tulnud Paidest lausa 32 punkti. Paide säras seevastu karikasarjas, kui poolfinaalis seljatati väravateta viigi järel penaltiseerias just Flora ning lisaajale läinud finaalis oldi 1:0 üle Nõmme Kaljust. Karikavõiduga tagati koht UEFA Konverentsiliigas, kus jõuti kolmandasse eelringi.

Läbi aastate on Flora superkarika võitnud kümnel korral. Viimane võit pärineb seejuures aastast 2021, kui Rauno Sappineni tabamusest alistati seisuga 1:0 just Paide Linnameeskond. Paide jaoks on see märtsikuus toimunud kohtumine seni ainus superkarikamäng. Flora võistles karika nimel ka mullu, kui 0:0 normaalaja järel jäädi penaltiseerias alla FCI Levadiale.

Superkarikas toimub esmakordselt Paide kunstmuruväljakul, kus kõlab avavile kell 12. Staadionil omadele kohapeal kaasa elamiseks saab pääsme soetada Piletilevist. Täispileti hind on 5 eurot. Sooduspiletid hinnaga 3 eurot kehtivad 2005. aastal kuni 2010. aastal sündinutele ning 1957. aastal või varem sündinutele. 2011. aastal ja hiljem sündinud pääsevad staadionile tasuta.