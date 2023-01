VAATA OTSE | Kuidas läheb Mihhail Selevkol EM-debüüdil?

Selevko tegi tiitlivõistluste debüüdi mullusel MM-il, kus sai 15. koha 234 punktiga, mis on Eesti meesüksiksõitjate suurimaks punktisummaks tiitlivõistlustel. Karjääri esimesele EM-ile tagas ta koha Eesti meistrivõistluste kullaga. Sel hooajal rahvusvahelisel turniiril Horvaatias kolmanda ja Soomes neljanda koha saanud ning debüüdi Grand Prix' sarjas teinud Selevko on edasimineku teinud nii tehnika kui komponentide osas.

"Vorm on päris hea ja loodan, et saan näidata seda ka võistlustel. Minu jaoks on kõige olulisem sõita oma kavad puhtalt ja näidata koreograafiat, kiirust ja muidugi hüppeid ka," ütles Selevko.

"Mišal on praegu hea vorm, aga ta oli haige detsembri lõpus ja praegu viimane nädal on juba hea. Planeerime kaks neljakordset hüpet lühikavas ja kaks neljakordset hüpet vabakavas," sõnas tema treener Irina Kononova.

Selevko tuleb jääle eelviimases ehk neljandas soojenduses ja alustab võistlemist kell 20.47.

Võistlustules on 29 uisutajat, neist 24 paremat pääsevad edasi vabakavale.

Eelmisel aastal Tallinnas peetud EM-il võitis kulla venelane Mark Kondratjuk, kuid praegu on Venemaa ja Valgevene uisutajatel Ukraina sõja tõttu ajutine võistluskeeld. Hõbeda võitis Tallinnas itaallane Daniel Grassl ja pronksi lätlane Deniss Vasiljevs, nemad on mõlemad ka Espoos võistlemas.

Grassl võitis käimasoleval hooajal karjääri esimese GP-etapi ja oli ainus eurooplane, kes pääses GP-finaaletapile, tema senine hooaja tippmark on 264,35 punkti. Ka prantslane Adam Siao Him võitis sel hooajal enda esimese GP-etapi ja tuli esimest korda Prantsusmaa meistriks, tema selle hooaja tippmark on 268,98 punkti.

Kindlasti püüavad medalit ka Vasiljevs (hooaja tippmark 254,56), prantslane Kevin Aymoz (hooaja tippmark 258,02) ja itaallane Matteo Rizzo (hooaja tippmark 253,34), kes on nelja aasta tagune EM-pronks. Silma tasub peal hoida ka grusiinidel Morisi Kvitelašvilil ja Nika Egadzel ning šveitslasel Lukas Britschgil.