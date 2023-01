Serviti pani sel korral Tapa vastu paremuse maksma

Resultatiivseim Tapa mängija oli Ihor Berežnõi nelja tabamusega. Serviti eest viskas enim väravaid Alfred Timmo, kes sahistas vastase väravavõrku kaheksal korral.

"Lihtsalt kirjutades võib öelda, et kaitses oli väga hingestatud tegevus täna ja super realiseerimine. Väravavahid [Jürgen Lepasson ja Andero Viljus] olid väga head ja rünnakul Hendrik Varul ja Carl-Eric Uibo andsid palju juurde ja tegid südika partii," kiitis meeskonda Põlva resultatiivseim Alfred Timmo. "Miinuseid kuigi palju ei oska välja tuua. Üksikud eksimused, kuid ilma eksimusteta ei saagi käsipalli mängida."

Mullu Tapale karikavõistluste poolfinaalis ja jaanuari keskel Balti liigas alla jäänud Serviti on koduses meistriliigas saanud nüüd kaheksa võitu ja ühe viigi ning on 17 punktiga liider, kümnest mängust viis võitnud Tapa on tabelis kümne punktiga neljas.

Kolmapäeval võõrustab Mistra Viljandi HC-d ja HC Kehra/Horizon Pulp&Paper läheb kodusaalis vastamisi HC Tallinnaga.