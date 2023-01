Olümpiavõitja Noel teenis Schladmingis hooaja esimese võidu

11 kuud tagasi Pekingis slaalomis enda esimese olümpiakulla võitnud 25-aastane Noel oli pärast seda kümnest slaalomisõidust lõpetanud vaid viis ning neist vaid kahel korral jõudnud pjedestaalile. Käimasolevast hooajast oli tal seni parima tulemusena ette näidata kolmas koht.

Schladmingis oli ta esimesel laskumisel alles seitsmes, esikolmikus olid 0,57 sekundi sees norralane Henrik Kristoffersen, austerlane Manuel Feller, šveitslane Loic Meillard ja norralane Lucas Braathen.

Noelile tõi lõpuks võidu stabiilsus – tema oli teisel laskumisel kaheksas, Kristoffersen alles 23., Feller 18., Meillard 19. ja Braathen 16.

Kahe laskumise kokkuvõttes tõusis seega Noel esikohale, edestades teise koha saanud šveitslast Ramon Zenhäuserni seitsme sajandikuga ning Braathenit 38 sajandikuga. Feller oli neljas (+0,45), Meillard viies (+0,60) ja Kristoffersen pidi leppima alles 11. kohaga (+1,33).

"Hooaja algus on olnud nii keeruline, olen olnud hädas enesekindluse ja kõige muuga, seetõttu on see võit väga oluline," rõõmustas Noel. "Hooaja alguses oli mul mitmeid sõite, kus ma ei jõudnud finišisse. Ma polnud kiire. Treeningutel oli kiirus olema, aga võistlustel mitte ja hakkasin juba mõtlema, kuidas jälle tippu jõuda."

Vähem kui kahe nädala pärast algavad mäesuusatamise maailmameistrivõistlused Noeli koduradadel Courchevelis, otseülekandeid MM-ilt näeb ka ERR-i kanalites.