TÄNA OTSE | Iluuisutamise EM algab paarissõiduga

Eelmisel aastal Tallinnas peetud EM-il võtsid venelased kolmikvõidu, kuid praegu on Venemaa ja Valgevene uisutajatel Ukraina sõja tõttu ajutine võistluskeeld.

Espoos on võistlustules 13 paari ning neist kõrgeima punktisumma on tänavu teeninud itaallased Rebecca Ghilardi ja Filippo Ambrosini, kes just seal samas Espoos said novembri lõpus GP-etapil 189,74 punktiga esikoha. Duo jõudis ka GP-finaaletapile, kus saadi viies koht. Euroopa paaridest oli GP-finaalis neist parem teine Itaalia duo Sara Conti – Niccolo Macii, saades kolmanda koha. Nende hooaja tippmark on finaaletapil teenitud 187,02 punkti.

Espoos on käimasoleval hooajal head hoogu näidanud ka Saksamaad esindavad Alisa Efimova ja Ruben Blommaert – nad said teise koha nii Finlandia Trophyl kui Soome GP-etapil. Kusjuures, Efimova on Soomes sündinud ja kuni 2014. aastani võistles ta üksiksõidus ja esindas Soomet. Nende hooaja tippmark on 186,17 punkti, mille nad uisutasid Saksamaal Nebelhorn Trophyl.

Oktoobri alguses peetud Finlandia Trophyl said Espoo jäähallis esikoha sakslased Annika Hocke ja Robert Kunkel.