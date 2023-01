Iisraeli korvpallur tunneb huvi Eesti esindamise vastu

Alla kahe nädala tagasi võttis Eesti korvpallikoondise peatreeneri Jukka Toijalaga agentide kaudu ühendust tagamängija Itay Moskovits, kes on kogu elu veetnud Iisraelis, aga kellel on ema kaudu peale sünnimaa passi ka Eesti oma. Ta teatas huvist esindada Eesti koondist.

"Tema idee on see, et kui tal on Eesti pass, siis ta mõtleb, kas ta saaks Eesti koondises mängida, kas ja kuidas oleks see võimalik. Meie jaoks oli üllatus, et selline teema üldse lauale tuli," ütles Toijala Eesti Päevalehele.

Praegu on keeruline spekuleerida, kas 22-aastase ja 191 cm pika Moskovitsi huvi muutub päris sooviks või on tegu pinnavirvendusega. Toijala toonitas mitmel korral, et tegu on väga toore teemaga.

"Suhtleme omavahel, aga kas see on üldse võimalik, sõltub kolmest osapoolest. Siin on mitu-mitu küsimust meie poolelt ja mitu küsimust sealt [Moskovitsi ja Iisraeli] poolelt. Ja lisaks [rahvusvaheline korvpalliliit] FIBA. See ei ole üldse selge asi," rääkis Toijala.