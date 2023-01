Taltech sai Põhja-Euroopa korvpalliliigas järjekordse kaotuse

Taltech jäi kohe avaveerandi järel raskesse seisu, kui Poola klubi viskas lausa 32 punkti Taltechi 14 vastu. Teisel veerandajal viskasid mõlemad meeskonnad 20 punkti, mistõttu läks Taltech poolajale vastu 18-punktilises kaotusseisus. Kolmanda veerandaja järel suurenes kaotusseis 25 punkti peale.

Viimase veerandaja küll Taltech 28:22 võitis, kuid Poola klubi alistamiseks jäi sellest väheks.

Taltechi parimana tõi Toomas Raadik 16 punkti, Anatolii Šundel toetas 14 silmaga. Vastaste resultatiivseimana viskas Alen Hadzibegovic 20 punkti ja Szymon Wojcik toetas 17 silmaga.

Taltech on A-alagrupis viimasel seitsmendal kohal, olles viiest mängust saanud viis kaotust. BC Kalev/Cramo paikneb samas alagrupis viiendal kohal ning nemad on võitnud viiest mängust ühe. Alagruppi juhib Poola klubi Lublini Start, kes on saanud viiest mängust neli võitu.

Kolmapäeval kohtub Taltech kodusaalis kell 19.00 algavas mängus Priština Sigaliga.