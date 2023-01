Sunderlandis põhiturniirile jõudnud Malõgina sai avaringiks raske vastase

Eesti tennisist sai kvalifikatsioonis esimese asetuse. Malõgina alistas kindlalt Michelle Djachangirova (Holland) 6:1, 6:0 ja tasavägises mängus Abigail Amose (Suurbritannia) 6:2, 6:7, 7:6. W60 turniiril peetakse isegi kvalifikatsioonis pikk otsustav sett, mitte 10 punktini mängitav tie-break, vahendab Tennisnet.ee.

Paraku ei olnud põhiturniiri loos Malõginale armuline ja põhiturniiri avaringis läheb ta vastamisi esimesena asetatud Marina Bassols Riberaga (Hispaania), kes on WTA edetabelis 122. kohal. Õhtupoolikul mängib aga Malõgina paarismängu avaringis, tema paariline on Maia Lumsden (Suurbritannia) ja nad on teisena asetatud. Nii Lumsden kui ka Malõgina on maailma paarismängu edetabelis 300 parema seas (vastavalt 221. ja 253.).

Esimeses ringis võitsid Lumsden/Malõgina Hispaania/Saksamaa paari Lucia Cortez Llorca/Kathleen Kanevit 6:1, 6:4.