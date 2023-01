Naiste meistriliiga jätkub karikafinaali kordusetendusega

Mella ja Mistra on sel hooajal kaks korda vastamisi läinud. Kui karikavõistluste põhiturniiril jäi Mistra peale viie väravaga, siis sama turniiri finaalis oli matš pingelisem ning Mistra pani oma paremuse maksma alles pärast karistusviskeid. Eelmises voorus pidi Mella tunnistama HC Tabasalu/Audentese nappi 27:28 paremust. Mistra alistas üheksa väravaga SK Tapa.

"Viimased esitused ei ole meil parimad olnud ning seetõttu üritame võtta rahulikult ja teha korraliku vigade paranduse. Soovime platsil näha rohkem koostööd nii rünnakul, kui ka kaitses. Meile tuleks kasuks ka uue mängustiili proovimine," alustas Mella mängija Anastassia Volkova. "Meid ootab ees raske mäng. Kuid usun, et oleme selleks vastasseisuks piisavalt valmistunud ning läheme kindlasti võidupunktide nimel sajaga võitlema," lisas Mistra paremsisemine Karmen Vaiksaar.

Reval-Sport/Kopli noorel võistkonnal ei ole sel hooajal veel punktiarvet avada õnnestunud, kuid nende treener on ka varasemalt öelnud, et naiste vahel mängimine annab noortele siiski vajalikku kogemust. Reval-Sport ja SK Tapa on sel hooajal korra karikavõistluste põhiturniiril omavahel vastamisi läinud ning siis jäid peale lääne-virulased 23:21. Kui Kopli oli eelmises voorus mänguvaba, siis SK Tapa pidi tunnistama Mistra paremust.

"Meie plaan on sellest kohtumisest kahe punktiga lahkuda. Selleks tuleb meil oma võistkondlik mäng käima saada, millele oleme viimasel ajal trennis palju rõhku pannud. Peame kõik pingutama ning endast maksimumi andma. Üritame likvideerida lihtsaid pallikaotusi, tehnilisi vigu ning kaitses oma esitust parandada," ütles tänavu mängus keskmiselt üheksa väravat viskav SK Tapa pallur Karina Kuul.

Enne selle nädala kohtumisi juhivad tabelit Aruküla ja HC Tabasalu, kes on võitnud mõlemad oma kohtumised. Reval-Sport/Mella, SK Tapa ja Kopli, kes on vastavalt pidanud ühe, kaks ja ühe matši, pole veel punktiarvet avanud.

Naiste meistrivõistluste kohtumised sel nädalal:

24.01 kell 19.15: Aruküla/Mistra - Reval-Sport/Mella (Aruküla Põhikooli Spordisaal)

25.01 kell 19.00: Reval-Sport/Kopli - SK Tapa/ Tapa valla SK (Kristiine Sport)