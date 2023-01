Gabonis hooaega alustanud Lauk sai avaetapil 16. koha

Etapi võitis prantslane Geoffrey Soupe (TotaEnergies; 3:00.29), jättes selja taha eestlase belglasest klubikaaslase Louis Blouwe ja hispaanlase Antonio Angulo (Burgos-BH).

"Muljed on tänasest etapist segased. Esimene start ja palju oli omavahel valesti mõistmist," rääkis Lauk võistluse järel. "Proovime vigade paranduse teha ja järgmistel päevadel lõpu paremini vormistada. Mõni tehniline viga oli rattaga siin ja seal, aga üldiselt on kõik hästi ja jalad on all täitsa olemas."

Teisipäeval on velotuuril kavas 109-kilomeetrine etapp Oyemist Mitzici linna. Kokku on mitmepäevasõidul kaheksa etappi.