Nädal piiri taga: Kullerkann tegi võimsa esituse, Kreek valiti mängu parimaks

Prantsusmaa meeste kõrgliigas tegi taas hea esituse Arago de Sete´i temporündaja Ardo Kreek, kes aitas oma koduklubi 3:0 (25/18 26/24 25/8) võidule St-Nazare´i vastu. Kreek tõi 10 punkti (+9) ja pälvis ka mängu MVP tiitli. Liigas hoiab Sete 24 punktiga kaheksandat positsiooni, vahendab Volley.ee.

Prantsusmaa naiste kõrgliigas teenis Kertu Laagi tööandja RC Cannes 3:0 (25/20 25/17 25/23) võidu France Avenir 2024 üle. Laak panustas üheksa punkti (+5). Karolina Kibbermann ja Marcq En Baroeul pidid tunnistama Nantes´i 3:0 (25/20 25/18 29/27) üleolekut, Kibbermann kaasa ei teinud. Tabelis on Cannes 28 punktiga seitsmes ja Baroeul 13 punktiga eelviimane. Naiste esiliigas said Nette Peit ja Quimper Volley 29 tulemusega 3:0 (25:18, 25:16, 25:10) jagu Clamartist. A-grupi tabelis on eestlanna koduklubi 28 punktiga teisel kohal.

Belgia kõrgliigas kohtusid omavahel Alex Saaremaa koduklubi Aalsti Lindemans ning Märt Tammearu tööandja Roeselare Knack. Kodusaalis mäginud Aalst pidi vastu võtma 0:3 (17/25 21/25 17/25) kaotuse. Tammearu oli 15 punktiga (+12) Roeselare resultatiivseim, Saaremaa tõi Aalstile kolm silma (-2). Võidukas oli ka Henri Treiali ja Renet Vankeri tööandja Maaseiki Greenyard, saades 3:1 (25:17, 25:17, 14:25, 25:21) jagu Guibertini Axisest. Treial tõi kaheksa punkti (+5), Vanker panustas lisaks mängu juhtimisele ka kolm punkti (+2). Tabelis on Roeselare 35 punktiga esimene, Maaseik 26 punktiga teine ja Aalst 14 punktiga kuues.

Oliver Venno hooaja teine kohtumine Katari meistriliigas lõppes eestlase tööandja Al-Rayyani 3:0 (25/22 25/23 25/15) võiduga Al-Gharafa üle. Venno tõi võitjate ridades 16 punkti (+7). Tabelis on Al-Rayyan kuue punktiga esikohal.

Bahreini meistriliigas aitas Kevin Saar Al-Najma meeskonna 3:2 (26:28, 25:20, 25:23, 18:25, 15:11) võiduni Darkulaibi üle. Eestlasest nurgaründaja panustas 15 punkti (+1). Tabelis on Saare koduklubi teisel kohal üheksa punktiga.

Küprose meistriliigas pidi Rainer Vassiljevi juhendatav Paphose Pafiakos lõppenud nädalal tunnistama Famagusta Nea Salamina 3:1 (25/20 28/26 21/25 25/20) paremust. Kristo Kollo tõi Pafiakosele 13 punkti (+3), meeskonna sidemängija Aleksander Eerma panustas lisaks mängu juhtimisele ka seitse punkti (+7). Markus Uuskari tööandja Nicosia Apoel pidi esmalt tunnistama Nicosia Omonia 3:1 (25/22 25/19 23/25 25/14) paremust, Uuskarilt 18 punkti (+7). Seejärel saadi 3:0 (25/19 25/22 25/23) võit Frenarouse üle, selle mängu statistika pole saadaval. Teise ringi turniiritabelis on Uuskari koduklubi 12 punktiga esimene ja Pafiakos kuue punktiga kuues.

Itaalia meeste esiliigas pidi Valentin Kordase koduklubi Motta di Livenza vastu võtma 1:3 (22:25, 26:24, 18:25, 22:25) kaotuse Ravennalt. Kordas seekord kaasa ei teinud. Tabelis on Motta di Livenza jätkuvalt viimasel kohal kaheksa punktiga.

Itaalia naiste esiliigas kohtusid omavahel õdede Liis ja Kadi Kullerkannu tööandja Cremona Esperia ja Kristiine Miileni koduklubi Olbia Hermaea. 3:1 (25-20, 18-25, 25-23, 25-22) jäi peale Miileni koduklubi, ent Miilen vigastuse tõttu kaasa ei teinud. Kadi arvele jäi 15 punkti ja Liisi arvele viis punkti. Nädala teises mängus sai Cremona 2:3 (26-28, 25-23, 16-25, 27-25, 12-15) kaotuse Volley Comolt, Kadi tõi 27 punkti, Liis kuus punkti. Olbia kaotas teise mängu 0:3 (26-28, 22-25, 20-25) Sassuolole, Miilen ei mänginud.

B-grupis pidi Eliise Hollase koduklubi San´t Elia esmalt tunnistama Vicenza 3:1 (25-21, 14-25, 25-18, 26-24) paremust ja seejärel jäädi 0:3 (23-25, 17-25, 19-25) alla ka San Giovannile. Hollaselt esimeses mängus kuus ja teises seitse punkti. A-grupi tabelis on Olbia 22 punktiga kuues ja Cremona 19 punktiga kaheksas. B-grupis hoiab Hollase koduklubi üheksa punktiga 10. kohta.

Sloveenia kõrgliigas sai Silvia Pertensi tööandja GEN-i Volley viimati 3:1 (25/11 25/14 20/25 25/22) võidu Šempeteri naiskonna üle. Pertens panustas 10 punkti (+0). Tabelis ollakse 30 punktiga kolmandal kohal.

Brasiilia kõrgliigas pidi Robert Tähe koduklubi San Jose Farma Conde vastu võtma 0:3 (22/25 19/25 17/25) kaotuse Guarulhoselt. Täht kaasa ei teinud. Tabelis ollakse 23 punktiga kuuendal kohal.

Saksamaa meistriliigas teenisid Albert Hurt ja Herrschingi meeskond 3:1 (19:25, 25:19, 25:17, 25:19) võidu Netzhoppersi vastu. Hurt panustas võitu 13 punkti (+7). Tabelis on Herrsching 25 punktiga kuues.

Poola kõrgliigas sai Timo Tammemaa leivaisaks olev Radomi Cerrad Enea Czarni viimati 0:3 (21:25, 23:25, 20:25) kaotuse Resovialt. Eestlasest tempomees tõi üheksa punkti (+2). Liigatabelis on Radom 10 punktiga eelviimasel kohal. Poola esiliigas said Renee Teppan ja MKS Bedzin kirja 3:0 (25:20, 25:22, 29:27) võidu Siedlce üle. Teppanilt 10 punkti (+2). Tabelis on Bedzin 38 silmaga kolmas.

Tšehhis käis kahest seal pallivast eestlasest eelmisel nädalal väljakul üks, kui Silver Maar aitas Libereci Dukla 3:0 (25:19, 25:17, 25:19) võiduni Pribrami üle. Maari vastuvõtu protsent oli 64. Tabelis on Liberec 54 punktiga esimene ja Martti Juhkami koduklubi CEZ Karlovarsko 49 punktiga teine. Juhkami ja Karlovarsko pidasid karikavõistluste veerandfinaali Lvi vastu ja said 3:2 (25/21 21/25 25/22 22/25 17/15) võidu, Juhkamilt 17 punkti (+4). Karlovarsko tagas sellega koha veebruari lõpus toimuvale finaalturniirile.

Rumeenia meistriliigas pidi Robert Viiberi koduklubi Craiova vastu võtma 0:3 (15/25 15/25 17/25) kaotuse Bukaresti Steaualt. Viiber seekord lisaks mängu juhtimisele skoori ei teinud. Keith Pupart ja Zalau said 3:2 (23/25 21/25 26/24 25/17 15/9) jagu Baia Marest, Pupartilt 10 punkti (+3). Tabelis on Craiova 27 silmaga neljas ja Zalau 21 punktiga kuues.

Austria kõrgliigas sai Mihkel Varblase tööandja Innsbrucki Hypo Tirol 3:0 (25:18, 25:20, 25:15) võidu Holding Grazi üle. Varblane panustas viis punkti (+3). Stefan Kaibaldi koduklubi Zadruga Aich/Dob sai 3:2 (25:22, 25:17, 18:25, 20:25, 15:10) jagu Raiffeisenist. Kaibaltilt suurepärane mäng 24 punkti (+13) näol. Tabelis hoiab Hypo Tirol 39 punktiga esikohta, Aich/Dob on 26 punktiga kolmas.

Soome meistriliigas pidi Andrus Raadiku tööandja Savo Volley tunnistama Kyky-Betseti 3:2 (17/25 25/22 26/24 13/25 15/9) üleolekut, Raadik ei mänginud. Seejärel läksid vastamisi Karli Alliku tööandja Sastamala Valepa ja Savo ning 3:0 (25/21 25/19 25/21) jäi peale Valepa. Allikult kuus silma (-4), Raadik ei mänginud. Savo pidas veel kolmanda kohtumise, tunnistades Akaa-Volley 3:1 (25/21 25/23 22/25 25/17) paremust, Raadik tõi kahe geimiga kaheksa punkti (+5). Valepa on tabelis esikohal 51 punktiga, Savo 28 punktiga seitsmes.

Soome naiste meistriliigas kohtusid Avo Keel ja tema juhendatav Arctic Volley kahel korral Puijo Wolleyga. Esmalt tuli tunnistada vastase 3:2 (23/25 25/17 21/25 25/20 15/10) paremust ja seejärel sai Puijo naiskond 3:0 (25/16 25/20 25/17) võidu. Tabelis on Arctic Volley 21 punktiga kaheksas.

Šveitsi naiste meistriliigas sai abitreener Märt Pajusalu tööandja Zürichi Volero 1:3 (20:25, 25:17, 23:25, 19:25) kaotuse Pfeffingenilt. Tabelis on Volero 22 punktiga kuues.