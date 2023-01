Harry Kane kordas Tottenhami väravarekordit

Mängu ainsa värava skooris avapoolaja esimesel üleminutil Harry Kane, kes lõi Tottenhami särgis oma 266. värava ja tõusis ühele pulgale klubi senise kõigi aegade parima väravaküti Jimmy Greavesiga.

Ühtlasi lahutab Kane'i 200 Inglismaa kõrgliiga väravani jõudmisest ainult üks tabamus. Alates Premier League'i loomisest 1992. aastal on Kane'ist rohkem väravaid löönud vaid Alan Shearer (260) ja Wayne Rooney (208).

