Arsenal hankis poolakast kaitsetalendi

Arsenal ei täpsustanud, kui pikk leping seni Spezia ridasid esindanud poolakaga sõlmiti, aga Briti meedia teatel ületab üleminekusumma 20 miljoni naela (ca 22,8 miljonit eurot) piiri. Klubis saab ta endale seljanumbri "15".

2021. aasta augustis Speziaga liitunud Kiwior mängis klubi eest 43 mängu. Mullu debüteeris ta ka Poola täiskasvanute koondises ja on saanud tänaseks kirja üheksa kohtumist, sealjuures kõik neli koondise mängu MM-finaalturniiril.

"See on fantastiline, et Jakub meiega liitub. Ta on mitmekülgne noor kaitsja, kes on näidanud nii Speziaga Itaalia kõrgliigas kui ka Poola koondises väga suurt potentsiaali ja kvaliteeti," kiitis Arsenali peatreener Mikel Arteta.

"Jakub on mängija, kes lisab meie kaitseliini tugevust ja kvaliteeti. Tervitame Jakubit ja tema perekonda Arsenalis ja ootame temaga koostööd."