Kettagolfi kuldse MM-koondise liikmed võitsid kaubanduskeskuse võistluse

Naiste seas järgnesid võitjale Ly Teder (-50) ja Kaire Tekku (-43). Meeste arvestuses pälvis teise koha samuti võistkondlik maailmameister Mauri Villmann (-142), kellele järgnes Hannes Kurn (-137). Tulemuse said kirja 216 meest ja 41 naist.

"Põneval rajal toimunud võistlusel nägime tõelist maailmaklassi, sest kohal oli Eestis võistlev meie discgolfi paremik. Tegu oli nii võistlejatele kui ka pealtvaatajatele väga erakordse võistlusega, sest Eestis ja meie teada isegi maailmas pole varem discgolfi võistlust peetud kaubandus- ja meelelahutuskeskuses. Suur tänu kõigile, kes T1-s aitasid meil võistluse teoks teha," ütles võistluse peakorraldaja Ralf Rogov.

Võistluse T1 Tallinn X4 by Five Under rada kulges läbi T1 nelja korruse ning jõudis ka keskuse katusele. Korvid olid üles seatud nii keskuse üldaladele, kauplustesse ja meelelahutuskohtadesse. Võistluse korraldas Five Under MTÜ.